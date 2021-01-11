20ºÐ¤ÎÃíÌÜ½÷Í¥¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¡ÖÆ«·Ý¤ä¤ê¤¿¤¤¡×º£¸å±é¤¸¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤â¸ÀµÚ
1·î11Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢EXILE¤ª¤è¤Ó»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò¾þ¤ë±Ç²è¡ØÌ¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ù¡Ê1·î29ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¿·À®¿Í¤Î½Ð±é½÷Í¥¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¡ÎÆ°²è¡Ï¥µ¥ó¥¿»Ñ¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤Ë¿¿·õÍ¤¤¬¥É¥Ã¥¥ê!?¡ØÌ¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«
ËÜºî¤Ï¡¢Âè25²ó¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¡Ê12Ç¯¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¹ÔÀ®·°¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ¤ËÆþ¤ê¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯´í¤¦¤¤¶¶¤òÃ¸¡¹¤ÈÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥À¡Ê´äÅÄ¡Ë¤È¡¢¥¥À¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¬Ç¾¤È¾ðÇ®¤òÃí¤®¹þ¤ß¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥³¥È¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¤ÎÊª¸ì¡£¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î2¿Í¤Ï¡¢10Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÉ½¤ÈÎ¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Î¤·¤¢¤¬¤ê¡¢½»¤àÀ¤³¦¤Î°ã¤¦¤¢¤ë½÷À¤Ë¶á¤Å¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ò´¬¤¹þ¤à¡È¤¢¤ëÁÔÂç¤Ê·×²è¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¦¡Î¥à¥Ó¥³¥ì¤ª¤¹¤¹¤áÈþÈ©¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¥Ä¥äÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª
¥¥À¤È¥Þ¥³¥È¤Ë¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¥è¥Ã¥Á¤ò±é¤¸¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢1·î8Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¡¢»³ÅÄ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡¢20ºÐ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÆ«·Ý¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1¿Í¤ÇÀº¿ÀÅý°ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡Øº£ÅÙ¤³¤½¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌò¤â±é¤¸¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÌò¤òÄÌ¤¸¤Æ¿§¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ØÌ¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢1·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
¡Ú»³ÅÄ°ÉÆà¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¥è¥Ã¥Á¤ÏÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¥¥À¤È¥Þ¥³¥È¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¹â¹»À¸¥Ñ¡¼¥È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥À¤È¥Þ¥³¥È¤È¥è¥Ã¥Á¤Î3¿Í¤ÇËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥è¥Ã¥Á¤â2¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿®Ç°¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥À¤È¥Þ¥³¥È¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦´ÆÆÄ¤È¤ÏÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¥À¤È¥Þ¥³¥È¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤È¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡£´ÆÆÄ¤¬¸½¾ì¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤äÂæ»ì¤Ç¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤¬¥è¥Ã¥Á¤é¤·¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ«·Ý¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1¿Í¤ÇÀº¿ÀÅý°ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡Öº£ÅÙ¤³¤½¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¦¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌò¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌò¡£³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìò¤òÄÌ¤¸¤Æ¿§¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¡ØÌ¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡Ù¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¿·Ç¯¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¢ö ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦¥é¥Ö¥³¥á5Áª
¡ÎÆ°²è¡Ï±Ç²è¡ØÌ¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡ÙËÜÊÔËÁÆ¬±ÇÁü
¤¢¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬¡© ¤¢¤ÎÏÃÂêºî¤Î´ÆÆÄ¤â?! ¼Â¤ÏBL¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
»°±º½ÕÇÏ¤Î³Ú¶Ê¡ÖNight Diver¡×4200Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª ¥³¥á¥ó¥È14Ëü·ïÄ¶