¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡À¸¥é¥¸¥ªËÁÆ¬¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡ÇÛ¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÅþÃåÃÙ¤ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷³«»Ï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤Æ¤Ä¤¸(45)¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ò¥³¡¼¥ë¡£
¡¡MC¤ÎÆ±¶É¡¦ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê(36)¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÜÌÄ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Æ¤Ä¤¸¤Î¡ª¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¾å¾Â¤µ¤ó¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÇÛ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ê¤¯ÅþÃå¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Æ¤Ä¤¸¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º2¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤¢¤«¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÈÖÁÈ³«»Ï12Ê¬¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¡©¡×¤ÈÅÐ¾ì¡£¤Æ¤Ä¤¸¤Ï¾å¾Â¤Ë¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¸¥ª¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°Â¤É¡£¡Ö¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ø¤ê¤¯¤À¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤«¡Á¡©¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£