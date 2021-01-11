¼Â¤Ï¶Ø¶ç¡©ÃËÀ¤¬¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ëÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½÷À¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¥Ø¥³¤à¡Ä¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ÆÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊ£»¨¤ÊÃË¿´¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¶Ø¶ç¡©ÃËÀ¤¬¡Ø¤¤¤¤¿Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ëÍýÍ³¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é
¡Ö¡Ø¥â¥Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡Ù¤Ã¤Æ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°Â°×¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë¿¼ÆÉ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ã¿è¤Ë¿ÍÊÁ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡ÛÆÇ¤Ë¤âÌô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÌµÆñ¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤é
¡ÖË«¤á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¸À¤¦ÄêÈÖ¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²¿¤âË«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÄ¹½ê¤òµó¤²¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é
¡Ö¡Ø¤Û¤ó¤È¤¤¤¤¿Í¡ª¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ê²ò¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°Õ³°¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¾¯¤·ÆÇ¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¿Í¤òÈãÈ½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤¬¥¬¥¿Íî¤Á¤·¤½¤¦¤À¤«¤é
¡ÖºÇ½é¤¬¹¥°õ¾Ý¤À¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÃ»½ê¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤é°ìÈ¯¤Ç·ù¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·çÅÀ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤Ê¤É¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛÉ½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢´ò¤·¤¯¤È¤â¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é
¡Ö¤ªÎé¤Ï¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªÀ¤¼¤À¤í¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤ò¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤â¡¢±³¤Ã¤Ý¤¯¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ý¤¬¤¦¤Þ¤¤½÷¡×¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤â¿´³°¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þµ¡¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö°ÂÁ´¤ÊÃËÍ§Ã£¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸åÊØÍø¤Ë»È¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é
¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Áê¼ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ç¡¢·Ù²ü¿´¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«º²ÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¿¿°Õ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼ºÎé¤Ê°·¤¤¤ò¤»¤º¤Ë¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿®ÍÑ¤òÆÀ¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤¤¤¤¿Í¥¥ã¥é¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ýÀâ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é
¡ÖÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤é¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ÏÎø°¦¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Â¤ÏÆù¿©·Ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°ìÌÌ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤âµ¤¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Ê¬¤Î¹¥°Õ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¤¯¤ë¤«¤é
¡Ö²¶¤¬¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ëÍýÍ³¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¤ÈÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»Ä¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼å¡¹¤·¤¯¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¡×¤À¤ÈÍ½ËÉÀþ¤òÄ¥¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é
¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢Å£¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ª¤Î¤¤¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í»ß¤Þ¤ê¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÁê¼ê¤ò¸£À©¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê°ì·â¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ã¿è¤Ë¾Î»¿¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¿´¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë