ÍÎÁ¤Ç¤â¥×¥éÀ½¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¡ÄµþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤Î¾òÎã¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿È¯¡Ö½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÊØ¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤Ç£±Æü¤«¤éÁ´¹ñ½é¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞ¤Î¶Ø»ß¾òÎã¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÍÎÁ²½¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤ÎÇÛ¹çÎ¨¤¬£²£µ¡ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ê¤É°ìÉô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤ÇÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£·î£±Æü¤«¤é¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½þÌµ½þ¤òÌä¤ï¤º¶Ø»ß¤·¡¢ÂåÍÑ¤Î»æÂÞ¤Ê¤É¤ÎÍÎÁ²½¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¶·î¤«¤é¤Ï°ãÈ¿¤·¤¿»ö¶È¼ÔÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÈ³Â§¤â»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾òÎã¤Ï£²£°£²£°Ç¯£³·î£²£´Æü¤Ëµµ²¬»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢À®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯£··î¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¤è¤ê¤â°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÁ´¹ñ½é¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞÇÛÉÛ¤Î¶Ø»ßµ¬Äê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯¤Ë¡Ö¤«¤á¤ª¤«¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¥¼¥íÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡Ê²ÐÍË¸å£±£°¡¦£°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¾òÎã¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¡ÖÀäÂÐ½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¡ÖÁ´Éô¶Ø»ß¤Ï¤ä¤ê²á¤®¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡×¡ÖËãÂÞ¤Ë¤â¤É¤í¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¡×¡Öµµ²¬»Ô¤Î»ÔÌ±¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡£¤´¤ß¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤â¥×¥éÂÞ»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö»ÔÌ±¤ÏÉÔÊØ¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥ì¥¸ÂÞ¤¹¤é¶Ø»ß¤·¤ÆÉ÷Ï¤Éß¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Í¡©¡×¡Ö¹áÀî¤Î¥²¡¼¥à¾òÎã°Ê¾å¤ËºÇÄã¤Ê¾òÎã¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»Ü¹Ô¤Ë¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥³¥í¥Ê¤Ç±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ê¤È¤¤Ë¤ä¤ë»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö±ø¤Í¤¨¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¥ì¥¸ÂÞ¤É¤Ã¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÇ¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï»æÂÞ¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö±«¤À¤Ã¤¿¤éÈá»´¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È»æÀ½¤è¤ê¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÊ¤¨¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤¬Â¿¿ô¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖµþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ò²ñ¼Â¸³¤È¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£º£¤¹¤°¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀµÄ¾Á´¤¯º¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸«¼é¤ë¹½¤¨¤Î¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤â¡£»Ü¹Ô¤«¤é£±½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¤½¤Î¤¦¤Á´·¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£