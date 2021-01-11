¶¯Îõ´¨µ¤¤ÇÃÈË¼¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¡¡ÌµÍý¤Ê¤¯½ÐÍè¤ëÀáÅÅÂÐºö
2021/01/11 09:54 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
¤³¤³ºÇ¶á¡¢Á´¹ñÅª¤Ë´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤Ïµ×¡¹¤Î±«¤È¤Ê¤ëÌÀÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬6¡î¤È¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÃÈË¼¤ò1Æü¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ë¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅìµþÅÅÎÏ¡¦´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ç¼ûÍ×Áý²Ã
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç10Æü(Æü)¤ÎÌë¡¢ÅÅÎÏ»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤«¤é¡ÖÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¾õ¶·¤ÈÀáÅÅ¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢³ÆÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ï¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤Î¶¡µë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¸õÉÔ½ç¤ä¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤«¤é¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÀáÅÅ¤Î¶¨ÎÏ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥°½ÐÍè¤ë¡¡ÃÈË¼¤ÎÀáÅÅ½Ñ
ÅÅÎÏ»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÃÈË¼µ¡´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ÈÌÀ¤ä¤½¤ÎÂ¾ÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎÀáÅÅ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄí¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÅÅÎÏ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Ë´¨¤µ¤ò²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢ÀáÅÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¬¤±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¡¢´¹µ¤°Ê³°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÃÈµ¤¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¥É¥¢¤äÁë¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤ò¸º¤é¤¹2¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ÇÇ®¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¥«¥Ã¥È3¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¤Ò¤¶¤«¤±¡¢·¤²¼¤Ê¤ÉÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¹©É×¤ò¤¹¤ë4¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¸þÈÄ¤Ï²¼¸þ¤¤ËÄ´Àá¡£¤Þ¤¿¡¢ÀðÉ÷µ¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢Å·°æ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÃÈµ¤¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë5¡¢³°½Ð»þ¤ä¿²¤ë15¡Á20Ê¬Á°¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥Õ6¡¢¼¼³°µ¡¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë
ÃÈË¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¦¡¦ÀáÅÅ½Ñ¤¤¤í¤¤¤í
Â¾¤Ë¤â¡¢¡¦ÀöÂõ¤ÏÀ²¤ì¤ëÍâÆü¤Ë¤¹¤ë¡¦¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÏÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç²á¤´¤¹¡¦Í¼¤´ÈÓ¤Ï¥¬¥¹¤À¤±¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¤º¤é¤¹¤³¤È¤âÀáÅÅÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤Î´ØÅì¤Ï´¨¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯
ÌÀÆü12Æü(²Ð)¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ï5¡î¡¢Âçºå¤â6¡î¤Î´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÏÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·´¨¤µ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÃÈË¼¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤ë»ö¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀáÅÅ¤Î¿´¤¬¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í»ñÎÁ¤Ê¤É
ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñHP¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¤ªÃÎ¤é¤»¡Êhttps://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2021/01/10/press_20210110.pdf¡ËÅÅÎÏ¹°èÅª±¿±Ä¿ä¿Êµ¡´ØHP·ÐºÑ»º¶È¾Ê »ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¡Êhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/setsuden/archive/2014winter/todo/todo_winter_01.html¡Ë