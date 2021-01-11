ÃÝÌîÆâË¤È¶¦±é¤·¤¿²áµî¤â¡ª¡Ø¿·´¶À÷È¾Åç¡ÙÊì¿ÆÌò¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¿·´¶À÷È¾Åç¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Àï¤¦Êì¿Æ¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£²áµî¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎØÉñ¶Ê¡Ý¥í¥ó¥É¡Ý¡×¤ÇÃÝÌîÆâË¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÈà½÷¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·´¶À÷È¾Åç¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¿·´¶À÷¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¡Ê2016¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¡£¿Í´Ö¤ò¶§Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥£¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿Á°ºî¤«¤é4Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¹á¹Á¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸µ·³¿Í¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡Ê¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤ËÈ¾Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó±é¤¸¤ë¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤¬È¾Åç¤Ç½Ð²ñ¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÊì¿Æ¤À¡£Á°ºî¡Ø¿·´¶À÷¡Ù¤Ç¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥³¥ó¡¦¥æ¤Õ¤ó¤¹¤ëÉã¿Æ¤¬Ì¼¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¿·´¶À÷È¾Åç¡Ù¤Ç¤Ï¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡áÊì¿Æ¤¬Ì¼¤¿¤Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÈ¾Åç¤«¤éÃ¦½Ð¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ì¼¤¿¤Á¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½Æ¤ò¼ê¤Ë´¶À÷¼Ô¤ä¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÉôÂâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤Ä¤Ü¤ß¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç¾â¾Þ¤äÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤Ç¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¤·¤Æü¡¹¡×¡Ê2001¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¥§¡¦¥¸¥¦±é¤¸¤ë¥è¥ó¥¹¤ÎËåÊ¬¤Ç¤¢¤ë¥»¥ÊÌò¤òÌ³¤á¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏÃÝÌîÆâË¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Î¶¦±é¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿Æü´Ú¶¦ºî¥É¥é¥Þ¡ÖÎØÉñ¶Ê¡Ý¥í¥ó¥É¡Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÎØÉñ¶Ê¡×¤Ç¤Ï¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Õ¤ó¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËå¥æ¥Ë¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¿³¤¾å·èÀï¡Ù¡Ê2014¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê2015¡Ë¡¢¡ÖÅ·¹ñ¤Î³¬ÃÊ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥©¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥²¥¤¥ó 2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Î¾®»Ø¤ËÉÕ¤±¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÍÌ¾¤Ê¡ÖWA¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥Æ¥¯¥Î¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÂÔµ¡ºî¤Ë¤Ï¡¢¸Î¡¦ÌîÂô¾°¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¡×¤ò´Ú¹ñ¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿Æ±Ì¾±Ç²è¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ø¿ÆÀÚ¤Ê¥¯¥à¥¸¥ã¤µ¤ó¡Ù¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ê¸¶Âê¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¡Ë¡Ù¤âÂÔµ¡Ãæ¡£¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¤Ï»³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÊÑ»à»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·º»ö¤¬¡¢»àË´¼Ô¤ÎºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢µ¿¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï·º»ö¤ÎºÊÌò¤òÃ´¤¦Í½Äê¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦µÈÅÄÍ£¡Ë