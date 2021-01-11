2021Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ò¶È³¦¿Í¤¬Í½ÁÛ¡£¸µ¡ÖÇµÌÚºä46¡×½÷Í¥¤Ë´üÂÔÂç
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ µ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥³¥í¥Ê¤ÇÝµ¶þ¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ç¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø»ä¤Î²ÈÀ¯É×¥Ê¥®¥µ¤µ¤ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤äÂç¿¹ÆîÊþ¤¬¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡¢¡ØÍÅ²ø¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ÏÈà¤é¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê°ïºàÇÐÍ¥¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡×¤È¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹ÃíÌÜÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¡È¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÀÖÁ¿±ÒÆó
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¡¼¶É¤Î¥É¥é¥ÞÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë30Âå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎA»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÃíÌÜÇÐÍ¥¤ÎÉ®Æ¬¤ÏÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê¤¢¤«¤½¡¡¤¨¤¤¤¸¡Ë¤µ¤ó¡£2020Ç¯¤Î¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ï»ëÄ°Î¨¤³¤½¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤äSNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿BL¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£Æ±ºî¤ÇÀÖÁ¿¤µ¤ó¤ÏÆ¸Äç¤ÎÍê¤ê¤Ê¤¤30ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤òÈë¤á¤¿±éµ»ÎÏ¤È²Ú¤Î¤¢¤ë¿§µ¤¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡Ù¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¥¥¶¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤ÏÏ¢¥É¥é¤Ë¤âÂ³¡¹½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢26ºÐ¤Ë¤·¤Æµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤«¤Ê¤È¡£
¢¡郄¶¶¤Ò¤«¤ë¡õµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã
¡¡¤µ¤é¤ËA»á¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤ò¿ôÌ¾µó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤äÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬»È¤¤¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Ï¡¢郄¶¶¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¡£2019Ç¯¤Î¡Ø²¶¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡©¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥á¥¤¥ó¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤Æ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É®Æ¬¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍÁ³¤ÎµÙ¶È¡£¾¯¤·¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯1·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È³Ì¤òÇË¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁÇ¤Î¥¥ã¥é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡£À¶Á¿¤Ê¥¥ã¥é¤«¤éÁÛÁü¤âÉÕ¤«¤Ê¤¤´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Î¡È¥Ö¥Á¥®¥ì·Ý¡É¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà½÷¤ÏÊª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤âÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¸µ¡¹±éµ»ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤äÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯¡È²¦Æ»¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¸õÊä¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤µ¤ó¡£¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ønicola¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¶È³¦Æþ¤ê¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÈþ½÷¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ø¥Þ¥ê¡¼¥ß¡¼¡ª¡Ù¤Ç¥Ë¡¼¥È¤Ê¤¬¤é»î¸³Åª¤Ë·ëº§¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¶î»È¤·¤Æ¹¥±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿²¦Æ»¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¥³¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Ð¼ç±éµé¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¹â¶¶°ìÀ¸¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤ËÂ³¤¯¤«¡©¡¡ÃÙºé¤¥¢¥é¥µ¡¼ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯½÷À¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎB»á¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£Ç¯¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤òÆÀ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¡£2019Ç¯¤ËÄ«¥É¥é¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö#¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î1·î¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏµÞ¾å¾ºÃæ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉñÂæ¤ä²Î¼ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¸½ºß33ºÐ¡£¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤äÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÙºé¤¤Î¥¢¥é¥µ¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È±éµ»¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£