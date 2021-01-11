Netflix¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¡¢6300ËüÀ¤ÂÓ¤¬»ëÄ°¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡ª
±ÑÀÝÀ¯»þÂå¤òÉÁ¤¯Netflix¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤¬¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é28Æü°ÊÆâ¤Ë6300ËüÀ¤ÂÓ¤¬»ëÄ°¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆVariety¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤ÏÀÝÀ¯»þÂå¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÍµÊ¡¤Ê¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¤Î8¿Í·»Äï»ÐËå¤Î¿ÍÀ¸¤äÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é28Æü°ÊÆâ¤Ë6300ËüÀ¤ÂÓ¤¬»ëÄ°¤¹¤ëµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢76¥«¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix¤Î»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×10¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Î12·î¤È12·î25Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Î½µ¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤ª¤±¤ë·î´Ö¤È¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Î1½µ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ç·×»ëÄ°»þ´Ö¤È²ÃÆþ¼Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°»þ´Ö¤Ç¤âºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢Netflix¤Ï½¾Íè¤ÎÊüÁ÷¶É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Netflix¤¬È¯É½¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò2Ê¬°Ê¾å´Õ¾Þ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈRotten Tomatoes¤Ç¤âÈãÉ¾²È¤«¤é92¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾µÇ§É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤¥ó¤Î¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¥ó¥À¡¦¥é¥¤¥à¥º¤¬¡¢Netflix¤Ç½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
Netflix¤¬¡¢"ÈÖÁÈ¤ò2Ê¬°Ê¾å´Õ¾Þ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¿ô"¤Ø½¸·×ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì¡§¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢7600ËüÀ¤ÂÓ
2°Ì¡§¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¡¢6500ËüÀ¤ÂÓ
3°Ì¡§¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¥¥ó¥°¡§¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸×¤è¤ê¶¯¼Ô?!¡Ù6400ËüÀ¤ÂÓ
4°Ì¡§¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù6300ËüÀ¤ÂÓ
5°Ì¡§¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ù6200ËýÀ¤ÂÓ
6°Ì¡§¡ØYOU ¡Ý·¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢5400ËüÀ¤ÂÓ
7°Ì¡§¡Ø¥¶¡¦¥¸¥ì¥ó¥Þ: ¤â¤¦¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤?!¡Ù5100ËüÀ¤ÂÓ
8°Ì¡§¡Ø¥é¥Á¥§¥Ã¥É¡Ù4800ËüÀ¤ÂÓ
9°Ì¡§¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢4300ËüÀ¤ÂÓ
10°Ì¡§¡Ø»ä¤Î"½é¤á¤Æ"Æüµ¡Ù4000ËüÀ¤ÂÓ
10°Ì¡§¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ù4000ËüÀ¤ÂÓ
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
¡úº£¤¹¤°¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤ò¸«¤ë¡ú
Photo:
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ