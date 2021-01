海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はマーベルファン待望の『ワンダヴィジョン』が日米同時配信スタート! しかし、ニューヨークを舞台にした現代版シャーロック・ホームズとはついにお別れの時が...! FOXチャンネルでは、同じくNYを舞台にしたFBIシリーズの放送もはじまる。お見逃しなく!

■1月12日(火)

(FOXチャンネル)

世界一の金融街の裏で人種のるつぼを抱え、日々犯罪が多発する巨大都市ニューヨーク。この街を守るFBI(連邦捜査局)NY支局の先鋭チームに属し、常に身を危険にさらし現場で戦うマギーとジダン。ある日、爆発事件が発生し、現場に向かった二人だが、第2の爆発に巻き込まれてしまう...。一刻を争うテロや誘拐、連続狙撃事件など市警では扱いきれない重大事件を解決するべく、凶悪犯と日夜死闘を繰り広げる。手掛けるのは、『LAW & ORDER』や『シカゴ』シリーズといった人気フランチャイズ作品を生み出してきた、ヒットメーカーのディック・ウルフだ。

■1月13日(火)

ファイナルシーズン(スーパー!ドラマTV)

これまで数々の難事件と危機を乗り越え、深い絆で結ばれた名探偵コンビ、ホームズとワトソン。ファイナルシーズンも次々と事件が舞い込んでくる。これまで、ラフカジュアルからフォーマルまで、おしゃれなニューヨーカーファッションに身を包んできたワトソン。そんな彼女がファイナルシーズンでは突然ブロンドヘアーに! 一体ワトソンにどんな心境の変化があったのか。単なるファッションだけでなく、ストーリーの重要な鍵を握る!

■1月15日(金)

(Disney+)

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の人気キャラクター、ワンダ・マキシモフ/スカーレット・ウィッチ(エリザベス・オルセン)とヴィジョン(ポール・ベタニー)を主人公に、『アベンジャーズ/エンドゲーム』のその後の世界を描く大注目作! クラシックなホームコメディのスタイルとMCUを融合させ、理想的な郊外生活を送るワンダとヴィジョンが、目に見えるものがすべてではないのではと疑い始める...というストーリー。

■1月17日(日)

(AXNミステリー)

男性優位の社会であった19世紀のロンドンを舞台に、父の跡を継ぎ探偵となったミス・スカーレットが、ハンサムな刑事ウィリアムとともに危険な事件に挑んでいく。徐々にスカーレットをパートナーとして受け入れていくウィリアムだが、そんな二人の関係はどう発展していくのか?

(海外ドラマNAVI)

