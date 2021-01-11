µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤òÆÈ¼«ºÎÅÀ¡¡¿ûÌî¤ä²¬ËÜ¤éÇÚ½Ð¤·¤¿²áµî¤Î¡È°éÀ®ÎÏ¡É¤Ï¡©
Ä¾¶á5Ç¯¤ò¸«¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤¬¿ûÌî¡¢²¬ËÜ¤é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤ÏÂ¿¿ô
¡¡12µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹ËèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£¤½¤³¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÍâÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢µåÃÄÀ®ÀÓ¤ÎÉâÄÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÂç»ö¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢³ÆµåÃÄ¤Ï¶áÇ¯¤É¤ì¤À¤±¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£´õË¾ÏÈ¤¬¼«Í³³ÍÆÀÏÈ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤¬¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÊÔ½¸ÉôÆÈ¼«¤ÎºÎÅÀ´ð½à¤òÀßÄê¡£¿ôÂ¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·×¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÀÅÀÀ©¤È¤·¡¢10ÅÀËþÅÀ¤È¤·¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ¤¸¤Æ¤Î»î¹ç¿ô¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®ÁÐÊý¤ÇÅê¤²¤¿Åê¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÀèÈ¯¿ô¡ß2.5¡×»î¹ç¤ÇÊäÀµ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¡¦Ìî¼ê¡§100»î¹ç¡¢300»î¹ç¡¢500»î¹ç¡¢700»î¹ç¡¢1000»î¹ç½Ð¾ì¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä
¡¦Åê¼ê¡ÊÀèÈ¯¡Ë¡§20»î¹ç¡¢50»î¹ç¡¢75»î¹ç¡¢100»î¹ç¡¢150»î¹ç¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä
¡¦Åê¼ê¡ÊÃæ·Ñ¤®¡Ë¡§50»î¹ç¡¢100»î¹ç¡¢150»î¹ç¡¢200»î¹ç¡¢300»î¹ç¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä
¡¦¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¡§4ÅÀ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ´Þ¤à¡¢¿·¿Í²¦¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
ÂôÂ¼¾Þ2ÅÙ¤Î¿ûÌî¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô6¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î¥É¥é1
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¡£2016Ç¯¤ÎµÈÀî¾°µ±¤ä2015Ç¯¤Îºù°æ½Óµ®¤é1·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³5Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ï¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢2014Ç¯¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ïº£µ¨2´§²¦¤È¤Ê¤ê¡¢2013Ç¯¤Î¾®ÎÓÀ¿»Ê¤â2017Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2012Ç¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢2ÅÙ¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤ÈMVP¡¢ºÇÂ¿¾¡3²ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£2010Ç¯¤Îß·Â¼Âó°ì¡¢2009Ç¯¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤â¼ÂÀÓ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£2008Ç¯¤ÎÂçÅÄ¤¬³«²Ö¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¸å¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áí¤¸¤Æµð¿Í¤Î¥É¥é1¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡²áµî12Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò´Þ¤à¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤Ï¿ûÌî¤ò¤Ï¤¸¤á6¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¤½¤ÎÁ´°÷¤¬2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê¤À¡£¿ûÌî¤äß·Â¼¡¢Ä¹Ìî¤ÏºÎÅÀ´ð½à¤Ë¾È¤é¤»¤Ð10ÅÀËþÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¾®ÎÓ¤¬8ÅÀ¡¢²¬ËÜ¤â7ÅÀ¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é1¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ï61ÅÀ¡ÊËþÅÀ¤Ç120ÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£³Î¤«¤Ë2015Ç¯°Ê¹ß¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¤Þ¤À³èÌö¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ïº£¸å¤Ë´üÂÔ¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë