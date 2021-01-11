ºÇ¶¯¥¯¥Þ¤Ã»Ò¤ÎËÁ¸±¤ÏÂ³¤¯¡Ö¤¯¤Þ¥¯¥Þ·§¥Ù¥¢¡¼¡×Âè2´üÀ½ºî·èÄê
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¯¤Þ¥¯¥Þ·§¥Ù¥¢¡¼¡×¤ÎÂè2´üÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âè1´üºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤ÎÃæÌîÍµµª¤¬ÉÁ¤¤¤¿µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤Ê¤Î»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£ÇÑ¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¥æ¥Ê¡ÊCV¡§²ÏÀ¥çý´õ¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤À¤é¤±¤ÎÁõÈ÷¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ¶¯ÌµÅ¨¤Î¥¯¥Þ¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥ÊÌò¤Î²ÏÀ¥¡¢ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡¢Æü¹âÎ¤ºÚ¡¢ÉÙÅÄÈþÍ«¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬Âè1´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢12·î24Æü¤«¤éÂè1´üºÇ½ª²ó¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¢¤Î¤Í¡£-loved ones ver.-¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÎÇä¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£