´Ú¹ñÁûÁ³¤Î¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¡¿ÊÑ¿È¡Ù1·î22Æü¸ø³«¡ª
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¡¿ÊÑ¿È¡Ù¡ÊPG12¡Ë¤¬¡¢1·î22Æü¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Î·à¾ìÈ¯¿®·¿±Ç²èº×¡ÖÌ¤ÂÎ¸³¥¾¡¼¥ó¤Î±Ç²è¤¿¤Á2021¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
µ´ºÍ´ÆÆÄ¤¬¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ò¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤Ë¡ª ¡ÈËâ½÷¼í¤ê¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸ø³«´Ö¶á
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¶¦ËÅ¼Ô¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤ä¡Øµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¥à¡¦¥Û¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ4ºîÌÜ¡£´Ú¹ñ¤Ç2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä½éÅÐ¾ì1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô180Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼ç±é¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥À¥é¡¼¥º¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÌ¾ÏÆÌò¤ò±é¤¸¡¢´Ú¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÂç¾â¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ·ÐÎò¤â»ý¤Ä¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡£
¡Ø¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¡¿ÊÑ¿È¡Ù¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÊ¿ËÞ¤Ê°ì²È¡£¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿°ì²È¤Ï¡¢»þÀÞ´¶¤¸¤ëÉÔµ¤Ì£¤Êµ¤ÇÛ¡¢ÆÍÁ³ÊÌ¿Í¤ÎÍÍ¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë²ÈÂ²¡¢ÎÙ¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤µ·¼°¤Ê¤É´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Ï¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÏ¢¤Î²ø°Û¤Ë¿Í³°¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¿ÀÉã¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Äï¤Î¥¸¥å¥ó¥¹¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£¥¸¥å¥ó¥¹¤Ï²áµî¤Ë°Ëâ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¾¯½÷¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯²ù¤ä¤ß¡¢¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é°ìÅÙ¤Ï¶¨ÎÏ¤òµñ¤à¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÌÅ¤é¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤ëÈáÄË¤ÊÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢°ì²È¤ò½±¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¡È°¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¡Î¥à¥Ó¥³¥ì¥ª¥¹¥¹¥áÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª¡Ï½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤ÎÈþÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ìÈÇ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢°ì²È¤Î´é¤¬¤æ¤¬¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ëÉÔµÈ¤ÊÊª¸ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°ì²È¤¬²¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¿ÊÑ¤¹¤ëÌÏÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤ò½±¤¦°¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
µã¤¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¡Ä¡£ ´¶ÎÞÉ¬»ê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ5Áª
¡Ø¤¤ß¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡Ù¤ÎÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤¬ÉÁ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¼ÁØÉô¤ËÀø¤àÄìÃÎ¤ì¤Ì¶¸µ¤¡¿¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ê¥Ð¡¼¡Ù
¿·Ç¯¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¢ö ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦¥é¥Ö¥³¥á5Áª
À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢Ç¨¤ìÈ±½÷»Ò¤¬¹¥¤¡© ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥§¥Á¥º¥àÌÀ¤«¤¹
¤¢¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬¡© ¤¢¤ÎÏÃÂêºî¤Î´ÆÆÄ¤â?! ¼Â¤ÏBL¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥¾¥ó¥Ó¤¬ÆâÂ¡¤ò¡Ä¡ÄÅÁÀâ¤Î¥Û¥é¡¼¡Ø°Ëâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÂè3ÃÆ¤¬¹ñÆâ½é¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤²½¡ª
µ´ºÍ´ÆÆÄ¤¬¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ò¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤Ë¡ª ¡ÈËâ½÷¼í¤ê¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸ø³«´Ö¶á
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¶¦ËÅ¼Ô¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤ä¡Øµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¥à¡¦¥Û¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ4ºîÌÜ¡£´Ú¹ñ¤Ç2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä½éÅÐ¾ì1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô180Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼ç±é¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥À¥é¡¼¥º¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÌ¾ÏÆÌò¤ò±é¤¸¡¢´Ú¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÂç¾â¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ·ÐÎò¤â»ý¤Ä¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡£
¡Ø¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¡¿ÊÑ¿È¡Ù¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÊ¿ËÞ¤Ê°ì²È¡£¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿°ì²È¤Ï¡¢»þÀÞ´¶¤¸¤ëÉÔµ¤Ì£¤Êµ¤ÇÛ¡¢ÆÍÁ³ÊÌ¿Í¤ÎÍÍ¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë²ÈÂ²¡¢ÎÙ¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤µ·¼°¤Ê¤É´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Ï¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÏ¢¤Î²ø°Û¤Ë¿Í³°¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ï¡¢¿ÀÉã¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Äï¤Î¥¸¥å¥ó¥¹¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£¥¸¥å¥ó¥¹¤Ï²áµî¤Ë°Ëâ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¾¯½÷¤òµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯²ù¤ä¤ß¡¢¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é°ìÅÙ¤Ï¶¨ÎÏ¤òµñ¤à¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÌÅ¤é¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤ëÈáÄË¤ÊÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢°ì²È¤ò½±¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¡È°¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¡Î¥à¥Ó¥³¥ì¥ª¥¹¥¹¥áÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª¡Ï½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤ÎÈþÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ìÈÇ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢°ì²È¤Î´é¤¬¤æ¤¬¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ëÉÔµÈ¤ÊÊª¸ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°ì²È¤¬²¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¿ÊÑ¤¹¤ëÌÏÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤ò½±¤¦°¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
µã¤¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¡Ä¡£ ´¶ÎÞÉ¬»ê¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ5Áª
¡Ø¤¤ß¤ËÆÉ¤àÊª¸ì¡Ù¤ÎÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤¬ÉÁ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¼ÁØÉô¤ËÀø¤àÄìÃÎ¤ì¤Ì¶¸µ¤¡¿¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ê¥Ð¡¼¡Ù
¿·Ç¯¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¢ö ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦¥é¥Ö¥³¥á5Áª
À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢Ç¨¤ìÈ±½÷»Ò¤¬¹¥¤¡© ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥§¥Á¥º¥àÌÀ¤«¤¹
¤¢¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬¡© ¤¢¤ÎÏÃÂêºî¤Î´ÆÆÄ¤â?! ¼Â¤ÏBL¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥¾¥ó¥Ó¤¬ÆâÂ¡¤ò¡Ä¡ÄÅÁÀâ¤Î¥Û¥é¡¼¡Ø°Ëâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÂè3ÃÆ¤¬¹ñÆâ½é¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤²½¡ª