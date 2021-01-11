É×¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤é? Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤Î²óÅú¤Ë¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£½ÅÍ×¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ç¤ÏºÇ¶¯¡×¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë
Æ¯¤¯´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¸½ºß¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤âÊÑ¤ï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÇ½ÎÏ³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àã@Á´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼(@yuki_88888888)¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦?
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ²¿? ¤ÈÉ×¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÀã¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¯¥Ã¥Ñ¤À¤Í¡×¤È¡£¤Ï? ¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£½éÂ®¤ÏÃÙ¤¯¡¢¾ã³²Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È»ß¤Þ¤ë¤±¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¤Ã¤Æ¡£¶¯¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²¿¸Î¤«¿´¤¬ÄË¤¤¡£½éÂ®¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤¹¤°»ß¤Þ¤ë¡Ä¡Ä(@yuki_88888888)¤è¤ê°úÍÑ
½Ð¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥Þ¥ê¥ª¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥Ã¥Ñ!? Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤Í! ¤Ë¤·¤Æ¤â¥¯¥Ã¥Ñ¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¾ã³²Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ï²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëºÝ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ö¤ÎÈæÓÈ¤À¤È²ò¼á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤ä¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥Ñ¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥¯¥Ã¥ÑÊÂ¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥¯¥Ã¥Ñ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß
ÉáÃÊ¤ÏWeb¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àã¤µ¤ó¡¢º£²ó¤Î»ØÅ¦¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¯¥Ã¥Ñ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
Àã¤µ¤ó¡§ »Å»ö¤Ç¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦»þ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£µ»ö¤ò½ñ¤¯Á°ÃÊ³¬¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ãå¼ê¤·¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ÆºÇÅ¬¤ÊÊ¸¾Ï¤òÁª¤Ö¤Î¤ËÇº¤à¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆ»¶Ú¤¬°ìÅÙ·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÄ¹Ê¸¤Ç¤â½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Ë7Ëü»ú¤ò1Æü¤Ç°ìµ¤¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊËÜ¤ÎÊ¸»ú¿ô¤¬8¡Á12Ëü»ú¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü1ºý¤ò1Æü¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢³Î¤«¤ËÀ¨¤¤!
¡½¡½¤Ç¤Ï¾ã³²Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
Àã¤µ¤ó¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ºî¶ÈÃæ¤ËÂ¾¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÆâÍÆ²þÄê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤êÁÇÁá¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿ºî¶È¤Ë¤â¤¹¤°Ìá¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¡¢¤«¤Ê¤êÅª¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´ËÜ¿Í¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤µ¤ó¡§ ÁÛÁüÎÏ¡¢¶¦´¶ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡×¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ÇÃ»ÍíÅª¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Î´î¤Ö¤³¤È¤¬²¿¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤·´ó¤êÅº¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ï¤æ¤¡ª»ä¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ²¿¡©¤ÈÉ×¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÀã¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¯¥Ã¥Ñ¤À¤Í¡×¤È¡£¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£½éÂ®¤ÏÃÙ¤¯¡¢¾ã³²Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È»ß¤Þ¤ë¤±¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¤Ã¤Æ¡£¶¯¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²¿¸Î¤«¿´¤¬ÄË¤¤¡£½éÂ®¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤¹¤°»ß¤Þ¤ë¡Ä???? #²ÝÄ¹¤Þ¤Ä¤ê- Àã²ÝÄ¹☃️@²ÝÄ¹¤Þ¤Ä¤ê»²²ÃÃæ (@yuki_88888888) January 7, 2021