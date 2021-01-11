¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇŽ¢ÃåÊªŽ£¤¬¶ì¶Ž¤¥Ð¥¤¥»¥ëµÞ¿¤ÎÎ¢Â¦
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2021Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤½¤¦¤À¡£¼Ì¿¿¤Ï2020Ç¯1·î¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÎÉ÷·Ê¡Ê»£±Æ¡§REX¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
ÎãÇ¯¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¿¶¤êÂµ¤ä¸Ó¤òÃå¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô¹Ô¤¸ò¤¦À®¿Í¤ÎÆü¡£º£Ç¯¤Ï³¹¤ÎÍÍÁê¤¬ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿·À®¿Í¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏµÇ°¼°Åµ¤Î³«ºÅÊý¼°¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¡£¿·À®¿ÍÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç½¸¤¦¾ì¤Ï¸º¤ê¡¢¸âÉþÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿¶¤êÂµ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤äÃåÉÕ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
À®¿Í¼°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï·ëº§¼°¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¤ªº×¤ê¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤Î¾ì¡×¤¬·ã¸º¤·¡¢ÃåÊª¶È³¦¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤ÎÂç¼ê¤âÇËÃ¾
Áõ¤¤¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤ä¼ã¼Ô¤ÎÃåÊªÎ¥¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÊª»Ô¾ì¤ÏÄ¹¤é¤¯½Ì¾®·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÃåÊª¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ö¤¤â¤Î¤ÈÊõ¾þ¼Ò¡×¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃåÊª¾®Çä»Ô¾ì¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿1980Ç¯ÅÙ¤ÎÌó1.8Ãû±ß¤«¤é¡¢2019Ç¯ÅÙ¤ÏÌó2780²¯±ß¤È¡¢40Ç¯´Ö¤Ç8³ä°Ê¾å¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¾¾Èø½ÓÎ¼ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºÅ»ö¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£ÃÏÊý¤Î¸âÉþÅ¹¤Ï³ä¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ä¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÇäÅ¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬½Ì¤àÃæ¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¤¢¤ë¡£ÂåÉ½Îã¤¬¡¢³¹Ãæ¤ÎÀìÌçÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¿ôÀé±ß¡Á¿ôËü±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤À¡£²Á³ÊÌÌ¤Ç¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤«¤é°ìÉô¤ÎÃåÊª°¦¹¥²È¤é¤Î¼ûÍ×¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï300²¯±ßÄøÅÙ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡¦ºÆÈÎÂç¼ê¡Ö¤¿¤ó¤¹²°¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ»³´î¤Ï¡¢Å¹ÊÞÇä¤ê¾å¤²¤ÎµÞ¸º¤Ë¤è¤ê2020Ç¯4·î¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¡£¶È³¦¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡ÖICHIROYA¡×¤â¡¢2020Ç¯7·î¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤È¤â¡¢¶¥Áè´Ä¶¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤«¤é¼ý±×°²½¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¸âÉþÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÇöÍøÂ¿Çä¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤Ï¡¢Ëç¿ô¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤È·Ð±Ä¤â°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Ä¹°ú¤±¤ÐÃåÊª¶È³¦¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤¾ðÀª¤¬Â³¤¯ÃåÊª¶È³¦¤Çº£¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÃåÊª¤Ï¥Ð¥¤¥»¥ë¡Á¢ö¡×¤ÎCM¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥»¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ð¥¤¥»¥ë¡Ë¤À¡£
¶ÈÀÓ¤ÎV»ú²óÉü¤Ë¼ê±þ¤¨
¥Ð¥¤¥»¥ë¤Ï¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¼«ÂðË¬Ìä·Á¼°¤Ç¤Î½ÐÄ¥ººÄê¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹½¤¨¤º¤ËÃåÊª¤äÀÚ¼ê¡¢Êõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡¦ºÆÈÎ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿2020Ç¯4¡Á5·î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤âÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢´äÅÄ¶©Ê¿¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö2020Ç¯7·î¤´¤í¤«¤é¡Ê»Ô¶·¤¬¡ËÄÉ¤¤É÷¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¥Ð¥¤¥»¥ë¤¬É´²ßÅ¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤ÎºÅ»ö¤ÎÍÍ»Ò¡£ºÇ¶á¤ÏÂç¼êÉ´²ßÅ¹¤«¤é¤Î½ÐÅ¹°ÍÍê¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ð¥¤¥»¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ë
¥Ð¥¤¥»¥ë¤Î2020Ç¯12·î´ü·è»»¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ê4¡Á6·î´ü¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸º¼ý¸º±×¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê7¡Á9·î´ü¡Ë¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÁý¼ýÁý±×¤ËV»ú²óÉü¡£½ÐÄ¥Ë¬Ìä·ï¿ô¤¬²óÉü¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶âÁê¾ì¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æµ®¶âÂ°¤Ê¤É¹âÃ±²ÁÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸å²¡¤·¤·¡¢ÄÌ´üÎß·×¤Ç¤âÁý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¡£
¾¦ºàÊÌ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹½À®Èæ¤ÏÈó³«¼¨¤À¤¬¡¢ÃåÊª¤Ï¥Ð¥¤¥»¥ë¤Î¼çÎÏ¾¦ºà¤Î1¤Ä¡£ºßÂð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç¡ÖÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ºò²Æ¤«¤é½ÐÄ¥Ë¬Ìä¤Ç¤ÎÃåÊª¤ÎÇã¤¤¼è¤ê°ÍÍê¤âµÞÁý¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï½Ð¸ý¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä»ö¶È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Áý¤¨¤¿»ÅÆþ¤ì¹â¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤ÎÃåÊª¤òºÆÈÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤À¡£
¥Ð¥¤¥»¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ºà¤ò¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÄê´üÅª¤Ë³«¤«¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç²·Çä¤ê¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅÃæ»ß¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½ü¤±¤ÐÈæ³ÓÅªÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
Â¾Êý¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤ÎºÅ»ö¤ÎµÒ¿ô¸º¤¬¶Á¤¤¤¿È¿ÌÌ¡¢EC¤¬¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¡¦Â¾¼Ò¥â¡¼¥ë¤È¤â¤Ë2020Ç¯¤Î²Æ¤«¤éÂçÉý¤Ë¿¤Ó¡¢¡ÖÉ´²ßÅ¹ºÅ»ö¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ê¬¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡×¡Ê´äÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
EC¤Î¹ØÆþÁØ¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÃåÊª¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤ä¥·¥Ë¥¢¤Î½÷ÀµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÃ±²Á¤ÎÃåÊª¤â¤è¤¯Çä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯ÅÙ¤Ï10¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï¡¢EC¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤¿¤³¤È¤ÇÂ¸µ¤Ç¤Ï14¡Á15¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
Â¾¼Ò¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö»ÅÆþ¤ìÎÏ¡×
Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤¬ÃåÊª¤ÎÈÎÇä¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ð¥¤¥»¥ë¤Ï¤Ê¤¼¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤òÇä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê»ÅÆþ¤ìÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÎËÉÙ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¤¥»¥ë¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÇã¤¤¼è¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª¤ÎÅÀ¸¡¤ä»ÅÊ¬¤±¡¢EC·ÇºÜÍÑ¤Î»£±Æºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ð¥¤¥»¥ë¤Ï2017Ç¯¤«¤éCM¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î´Ö¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î2019Ç¯ÅÙ¤Î½ÐÄ¥Ë¬Ìä·ï¿ô¤ÏÌó18Ëü·ï¤È¡¢2017Ç¯ÅÙÈæ¤Ç30¡ó³ÈÂç¡£½¾Íè¤ÏÃåÊª¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¿¤ó¤¹²°¡×¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ëÃåÊª¤ò²¿Ëç¤âÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»êÆñ¤Î¶È¤À¡£
¥Ð¥¤¥»¥ë¤ÏCM¤ä¿·Ê¹¡¢Åê¤²¹þ¤ß¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤ÎÇÞÂÎ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖË¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢°äÉÊ¤ä¼«Âð¤ÎÀ°Íý¤ËÇº¤à¥·¥Ë¥¢ÁØ¤äÉÙÍµÁØ¤Î¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¡£´äÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¸ÜµÒ¤Îº¬ËÜÅª¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ø¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ø¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Ð¥¤¥»¥ë¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï6³äÄ¶¤¬¼«Âð¤ä°äÉÊ¡¢À¸Á°¤ÎÀ°Íý¤òµó¤²¤ë¸ÜµÒ¤¬Àê¤á¡¢1²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¿ô½½Ëç¤ÎÃåÊª¤ä¥¿¥ó¥¹1´ÈÊ¬¤ÎÃåÊª¤òÇã¤¤¼è¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£Á´¹ñ10µòÅÀ¤ËÌó250¿Í¤ÎººÄê°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊË¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Çº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¤âÎÉ¤¤ÃåÊª¤ò°Â¤¯¡¢ÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ËÃåÊª¤òÇã¤¦°¦¹¥²È¤é¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê·¡¤ê½Ð¤·Êª¤ò¾ï»þ¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥Ð¥¤¥»¥ë¤Ç¤Ï¸½¾õ¡¢ÃåÊª¤ÎºÆÈÎ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹ñÆâ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¿·µ¬ÈÎÏ©³«Âó¤è¤ê¤â¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¿¼¹Ì¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤À¡£´äÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃåÊª¤Ï½Ì¾®»Ô¾ì¤Ç¡ØÃ¯¤¬Çã¤¦¤Î¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Ï¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÃåÊª»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅö¼Ò¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À³ÈÂç¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£