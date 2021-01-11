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Man threatens to kill former boss after he didn¡Çt accept Facebook friend request(New York Post)¤è¤ê
https://nypost.com/2021/01/01/man-threatens-to-kill-ex-boss-after-he-didnt-accept-facebook-friend-request/
Man, 29, 'threatens to kill his ex-boss and kicks in his front door after he ignores his Facebook friend request for two days'(Daily Mail)¤è¤ê
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9102651/Man-29-threatens-kill-ex-boss-ignoring-Facebook-friend-request-just-two-days.html
Boyfriend stabbed man in chest for sending his partner Facebook friend request(Mirror)¤è¤ê
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/boyfriend-stabbed-man-chest-sending-13846240
Leeds man stabbed victim through chest with kitchen knife after he tried to add his girlfriend on Facebook(YORKSHIRE POST)¤è¤ê
https://www.yorkshirepost.co.uk/news/crime/leeds-man-stabbed-victim-through-chest-kitchen-knife-after-he-tried-add-his-girlfriend-facebook-159867