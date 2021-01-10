Ì¡²è¡Ö¹õ¼¹»ö¡×Ï¢ºÜ15¼þÇ¯µÇ°¡¡ÅÅ»Ò½ñÀÒ²½·èÄê¡õ1·î11Æü¤Þ¤ÇÁ´´¬ÌµÎÁ
¡¡¿õ¤ä¤Ê»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¹õ¼¹»ö¡×¤¬Ï¢ºÜ15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¹õ¼¹»ö¡×¡ÖRustBlaster¡×¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤¬·èÄê¡£ÅÅ»Ò²½µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹õ¼¹»ö¡× Á´´¬¡Ê1¡Á30´¬¡Ë¤¬1·î8¡Á11Æü¤Î96»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Êhttps://sqex.to/BB15th¡Ë¡£
¡¡2006Ç¯9·î16Æü¤Ë·î´©¡ÖG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¹õ¼¹»ö¡×¤Ï¡¢Ì¾Ìçµ®Â²¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ï¥¤¥ô²È¤Î¼¹»ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥«¥¨¥ê¥¹¤È13ºÐ¤Î¼ç¿Í¥·¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥ì¥¤¥ô¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¾®ÌîÂçÊå¡¢ºäËÜ¿¿°½¤é½Ð±é¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉñÂæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÅÅ»Ò²½¤µ¤ì¤ë¡ÖRustBlaster¡×¡ÊÁ´1´¬¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡È¿·´¶³Ð³Ø±à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£