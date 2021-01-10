ÊÆ¹ñ¤ÎË½Æ°»²²Ã¼Ô¡¢SNS¤¬¸¶°ø¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð
ÊÆ¹ñ¤Ç1·î6Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ï¢Ë®µÄ²ñÀêµò»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë½Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬SNSÅù¤Ë¤è¤êÆÃÄê¤µ¤ì¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤¬¸¶°ø¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¿Í¤â
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢The Hill¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î8Æü¡¢1·î6Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬Ï¢Ë®µÄ²ñ¤òÀêµò¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢SNSÅù¤Ë¤è¤ê»²²Ã¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥«¥´¤ÎÉÔÆ°»º´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥ê¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎFacebook¤ËÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿·²½°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î²ñ¼Ò¤ËËÄÂç¤Ê¿ô¤Î°Õ¸«¤äÌä¹ç¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¨¹ï²ò¸Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤Ï¡¢Ë½Æ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¸ø¼°Twitter¤Ç¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤Ï¤â¤Ï¤äÅö¼Ò¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬²áÇ®
TwitterÅù¤ÎSNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë½Æ°»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î6Æü¤Î»ö·ïÈ¯À¸Åö»þ¡¢Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ä¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¾Úµò¼Ì¿¿¡×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¾Ú¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇµÄ²ñÆâÉô¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤ª¤ê¡¢Twitter¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÐÌ³Àè¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢´ë¶ÈNavistar Direct Marketing¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤ËÄ´ºº¤·¡¢½¾¶È°÷1Ì¾¤ò²ò¸Û¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Twitter¤ÈFacebook¤¬»ö·ïÈ¯À¸¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÄ²ñÀêµò»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤ÏSNS¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âSNS¤ÎÅê¹Æ¤ä¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÆÃÄê¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Source:The Hill
Photo:Brett Davis / flickr
(seng)