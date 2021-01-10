¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤³¤ì¿À¥Ñ¥ó¥Ä¡ª¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¯Íú¤±¤ë¡ÖEZY¥¸¡¼¥ó¥º¡×
¢¨°Ê²¼¤Ï¡¢Takahiro Kawashima¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤òÊ¸»ú¤ª¤³¤·¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥«¥ï¥·¥Þ ¥¿¥«¥Ò¥í¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ã¤Ý¤¯Íú¤±¤ë³Ú¤Á¤ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖEZY¡Ê¥¤¡¼¥¸¡¼¡Ë¡×¤È¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ï·ë¹½¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖEZY¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÄêÈÖ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥¥¹¥¥Ë¡¼¤¹¤®¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡ÖEZY¥¸¡¼¥ó¥º¡×
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¡ÖEZY¥¸¡¼¥ó¥º¡Ê¥¹¥ê¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¾æÉ¸½à76¡Á79cm¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
·Á¤Ï¥¹¥¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤ÏL¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ÇS¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é·ë¹½¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥¹¥¥Ë¡¼¤ÎÉôÎà¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´3990±ß¡Ê¢¨»£±Æ»þ¡Ë¤È¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡ª
¿§Å¸³«¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬2¿§¤Î·×3¿§Å¸³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ï¡¢XS¤«¤é4XL¤Ç¤¹¡£XS¥µ¥¤¥º¡¢XXL¡¢3XL¡¢4XL¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢57¡óÌÊ¡¢31%¥ì¡¼¥è¥ó¡¢11%¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢1%¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Î¢ÃÏ¤¬¥Ñ¥¤¥ëÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ï¥Ç¥Ë¥àÄ´¤Ç¡¢Î¢Â¦¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
È©¤Ë¤¢¤¿¤ëÌÌ¤Ë¤Ï¡¢²£»å¤Ë¥ì¡¼¥è¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤¿¤Ä¤«¤º¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¥¹¥ê¥à¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ê¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÍú¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´À÷¤á¤Î¥ê¥ÖÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÇÍú¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯µ¤·Ú¤ËÍú¤±¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤¢¤¨¤Æ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥é¥¤¥¯¤ÇÃå¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡ª
¤Ï¤¤¡¢º£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹175cm¡¢ÂÎ½Å63kg¤Ç¡¢L¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥¹¥ê¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î·Á¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½²¼¤Î¤È¤³¤í¤ËÀ¸ÃÏ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ËÍ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤³¤¦2¡Á3²óÀÞ¤Ã¤Æ¡¢Î¢ÃÏ¤Î¥Ñ¥¤¥ëÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Çµ¤·Ú¤ËÍú¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡É¿²´¬´¶¡É¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ã¤Ý¤µ¤ä¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤êÍú¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¿´ÃÏ¤Ï¡¢È©¤Ë¤¢¤¿¤ëÌÌ¤¬¥Ñ¥¤¥ëÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯È©¿¨¤ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¶ñ¹ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡ÖEZY¡Ê¥¤¡¼¥¸¡¼¡Ë¡×¤ÈÌ¾¤¬¤Ä¤¯Êª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍú¤¿´ÃÏ¤¬¿À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥±¥Ü¡¼¤È¤«¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤³¤ì¤òÃå¤¿¤Þ¤ó¤Þ¿²¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¥ì¥¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡ª»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ç½Ñ
ËÍ¤Ê¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Íú¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡ª ¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢§¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È1¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃË½¤¯¡×
1¤Ä¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾å¤Ë¡Ö¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¡×¤òÃå¤Æ¡¢Â¸µ¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤ò³°¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ã¥¿¡¼¡×¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤ÂÀ¤µ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃË½¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÁêÀÎÉ¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇºà´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤«¤Ç¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË½¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¸µ¤â¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Éô¹õ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÅß¤À¤È¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È2¡Ö¥³¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç¡×
2¤Ä¤á¤Ï¥¥ì¥¤·Ï¤Î¥³¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¥È¥ê¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¥µ¥¤¥É¥´¥¢¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È3¡Ö¥é¥Õ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¡×
3¤Ä¤á¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·¤¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡¢¾å¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥Ö¡Ê¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥é¥³¥¹¥Æ¤Î¡Ö¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥È¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¡§EZY¤Ê¿À¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¤µ¤Ã¤½¤¯Å¹Æ¬¤Ø
º£²ó¤Ï¡ÖEZY¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡ÖEZY¡Ê¥¤¡¼¥¸¡¼¡Ë¡×¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DATA¥æ¥Ë¥¯¥í¨EZY¥¸¡¼¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡§XS¡Á4XL
¥«¥é¡¼¡§09 BLACK¡¢67 BLUE¡¢68 BLUE
ÁÇºà¡§ÌÊ 57¡ó¡¢¥ì¡¼¥è¥ó 31¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 11¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó 1¡ó