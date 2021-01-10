¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¾¾±Êµ×½¨¤ÎÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¡Ä¡¡µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ö¸÷½¨¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µÆüÍË20»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÇÀï¹ñÂçÌ¾¡¦¾¾±Êµ×½¨¤ò±é¤¸¤¿µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè40²ó¤Ç¤ÎÁÔÀä¤Ê±éµ»¡¢Ìó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ×½¨Ìò¤ò±é¤¸¤¿¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ê¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡¢Âè40²ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡Âè40²ó¡Ö¾¾±Êµ×½¨¤ÎÊ¿ÃØéá¡Ê¤Ò¤é¤°¤â¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¡ÊÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡Ë¤é¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçºåËÜ´ê»û¹¶¤á¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤é¡¢µ×½¨¤¬ÆÍÇ¡¡¢Æ¨Ë´¤ò¤Ï¤«¤ê¿¥ÅÄÊý¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£µ×½¨¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÅû°æ½ç·Ä¡Ê½Ù²ÏÂÀÏº¡Ë¤ËÂçÏÂ¤Î¼é¸î¤ÎºÂ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë·ãÅÜ¡£²È¶Ú¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤³¤Î·èÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿®Ä¹¤òµö¤»¤º¡¢¼«¿È¤ËÂçÏÂ¤òÇ¤¤»¤ëËÜ´ê»ûÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸÷½¨¤ò¤âÅ¨¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µ×½¨¤¬¿®Ä¹¤ËÈ¿´ú¤ò¤Ò¤ë¤¬¤¨¤·¤¿¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡µÈÅÄ¤Ïµ×½¨¤Î¿´Ãæ¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¿®Ä¹¤¬ÂçÏÂ¹ñ¤Î¼é¸î¤òÅû°æ½ç·Ä¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¾±Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÂçÏÂ¤¬¹¥¤¡Ù¤È¤µ¤ó¤¶¤ó¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂçÏÂ°ì¹ñ¤µ¤¨¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÅÈ¿¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ×½¨¤Ï¿®Ä¹¤ÎÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¹ñ¤ò¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾±Ê¤ÎÂç¤¤¹¤®¤ëÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾¾±Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÍßÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾¾±Ê¼«¿È¤â¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç²¿¤«¤ò¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡40²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ¿ÃØéá¡×¤È¤ÏÅ·²¼°ì¤ÎÌ¾Êª¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃã´ï¤ò»Ø¤·¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¡Ö¸ÅÅ·ÌÀÊ¿ÃØéá¡Ê¤³¤Æ¤ó¤ß¤ç¤¦¤Ò¤é¤°¤â¡×¡£Äã¤¯Ê¿¤é¤Ê·Á¾õ¤¬ÃØéá¤¬¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¡¢¿®Ä¹¤¬¤³¤È¤Î¤Û¤«Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÏ¤ÇÈÂÀÉ×¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤Î¼ê°ú¤¤Ë¤è¤ê¸÷½¨¤Ïµ×½¨¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¿²ÊÖ¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¡¢µ×½¨¤¬Ì¿¤Î¼¡¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¿ÃØéá¡×¤ò¸÷½¨¤ËÂ÷¤¹¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¾±Ê¤¬¡ØÊ¿ÃØéá¤Ï¼«Ê¬¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÏÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ê¿ÃØéá¤Ï¡¢°ì¸«°ÛÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤À¤«¤éÈþ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈµÈÅÄ¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾±Ê¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸Ê¤ÎºÍ³Ð¤À¤±¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤Î¸«Êý¤Ç¡¢»Ñ¤«¤¿¤Á¤¬°ì¸«½¹²ø¤ÊÊ¿ÃØéá¤È½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢µ×½¨¤¬¸÷½¨¤È¸ì¤é¤¦ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2¿Í¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤ËÅ¾¤¸¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë·ã¾ð¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸÷½¨¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢Ä¹Ã«Àî¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤É¤ó¤É¤óÀº×û¡Ê¤»¤¤¤«¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢½Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2¿Í¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºæ¤Ç½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Î¸÷½¨¤¬¤Õ¤ÈÁÉ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸÷½¨¤Î¡ØÀï¤Ê¤É¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Ê¿ÃØéá¤Ê¤É¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¸÷½¨¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëµ×½¨¤ÎºÇ´ü¡£µÈÅÄ¤ÏÂè40²ó¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡Ö¾¾±Ê¤ÎºÇ´ü¤¬Çú»à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¾±Ê¤Î¿´¾ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢40²ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÓÃ¼¡Ê½Óºö¡Ë¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¾¾±Ê¤ÎºÇ´ü¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¿´¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ØÇú»à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤â¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ïµ×½¨¤¬¼«³²¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤Ïµ×½¨¤ÎÁÔÀä¤ÊËöÏ©¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¾±Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ò¸«¤¹¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¢¤òÎö¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ´ü¤âñ¨¡¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤È»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¼«¿È¤É¤¦¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËÜÇ½¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÇËöËâ¤Î¶«¤Ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÒöÓ¬¡Ê¤Û¤¦¤³¤¦¡Ë¤ò¤¢¤²¤Ä¤ÄÂ©Àä¤¨¤ë¤È¤¤¤¦±éµ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¤Ç¤Îµß¤¤¤Ï¡¢¾¾±Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ëÌÀÃÒ¸÷½¨¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÍ§¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¾¾±Ê¤ÎºÇ´ü¤Î¿´¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸÷½¨¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤É¤³¤«¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë