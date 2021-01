ジョン・マルコビッチとジョナサン・リース=マイヤーズが新作パンデミックスリラー「The Survivalist(原題)」に主演していることがわかった。

米Deadlineによれば、本作はジョン・キーズが監督し、先頃クランクアップしたという。ウイルス蔓延により文明が滅びてから1年半後を舞台に、元FBI捜査官(リース=マイヤーズ)が免疫を保有する女性を利用して世界を救おうとするサイコパス(マルコビッチ)と彼の手下たちから、彼女を守るために奔走するというストーリーで、マシュー・ロジャーズが脚本を執筆した。ジョーダン・エール・レビン、ジョーダン・ベッカーマン、キーズの米エール・プロダクションが製作している。

リース=マイヤーズは、ブラジルの人気グラフィックノベルを映画化した新作スリラー「ヤクザ・プリンセス(原題)」で伊原剛志と共演している。マルコビッチは、「アイリッシュマン」「沈黙 サイレンス」のプロデューサーとして知られるランドール・エメットが監督、ロバート・デ・ニーロと共演の新作スリラー「Wash Me in the River(原題)」の撮影が進行中。