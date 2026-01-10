こんな彼氏ほしい！女子が妄想する「少女漫画のヒーロー」９パターン
少女漫画を読んで育った女子には、恋に特別なロマンを求めている人もいます。彼女たちの「理想の男性像」を探れば、特有の恋愛願望を理解できるかもしれません。今回は10代から30代の独身女性262名の意見を参考に、「『こんな彼氏がほしい』と女子が妄想する少女漫画のヒーロー」を紹介します。
【１】惚れた女性を一途に愛し続ける『ベルサイユのばら』のアンドレ・グランディエ
「自分の命に代えてオスカルを守り、愛する姿には涙…」（30代女性）というように、アンドレが捧げる「ブレない想い」に女子は弱いようです。「何が起こっても体を張って君を守るよ」と目を見てささやくと、乙女心に火をつけるかもしれません。
【２】常識にとらわれない大胆さが魅力、『はちみつとクローバー』の森田忍
「何をしでかすかわからない行動力と、夢に向かう姿が素敵」（20代女性）というように、美大生・森田忍の自分を貫く生き様にグッとくる女子もいるようです。将来性がなければ「ただの変人」に終わってしまうので、ストイックに夢を追って叶えることが重要でしょう。
【３】普段はツレナイけど、いざというとき必ず助けてくれる『ときめきトゥナイト』の真壁俊
「ピンチなときに必ず蘭世を守る、真壁くんが理想」（30代女性）というように、普段はちやほやしてくれなくても、本当に困ったときに手を差し伸べる「男の優しさ」に、女子は愛情を感じるようです。硬派なタイプの男性ほど、真壁俊を見習うと効果的でしょう。
【４】キザすぎるキャラが魅力の『美少女戦士セーラームーン』のタキシード仮面
「『美しい君に涙は似合わない』とか、キザなセリフがいい！」（30代女性）というように、クサいセリフをカッコよく決めるタキシード仮面にクラクラするという人も。少女漫画好きの女子には、誕生日に歳の数だけ赤いバラを贈るなど、やりすぎな演出がウケるかもしれません。
【５】冷血漢と思いきや情に厚い『ガラスの仮面』の速水真澄
「冷酷な真澄さんが、実は陰の支援者…。秘めた愛情がたまらない！」（30代女性）というように、こっそり応援してくれる大人の男性に魅了される女子も。舞台前に紫のバラを届ける彼を真似して、仕事や試験でテンパっている女子に差し入れを渡すのもよいでしょう。
【６】オレ様的な強引さがたまらない『花より男子』の道明寺司
「『ホントはオレのこと好きなんだろ？』とか言われてみたい（笑）」（20代女性）というように、道明寺司のSっ気がツボにハマる女子も多そうです。ただし「自分勝手な勘違い男は嫌」という人も多いので、自分のキャラでない場合はムリをしないほうが無難でしょう。
【７】ちょっぴりミステリアスな美少年『ママレード・ボーイ』の松浦遊
「意地悪だと思っていたら、急にキス…！ 本音がわからないから惹かれる」（20代女性）というように、行動が読めない男性に心を奪われる女子も。「普段は冷たくして急に優しくする」という少女漫画の王道作戦で女心をくすぐるのもアリかもしれません。
【８】王子様キャラなのに好きな子には振り回される『のだめカンタービレ』の千秋真一
「カッコいい彼に世話を焼いてもらう、のだめみたいになるのが夢！」（20代女性）というように、無茶をしたときも面倒を見てくれる千秋真一タイプの男性は、女子の妄想を掻き立てるようです。好きな子が飲み会で酔いつぶれていたら、ここぞとばかりに介抱してあげましょう。
【９】爽やかで誰にでも優しい『君に届け』の風早翔太
「みんなの人気者って憧れる」（10代女性）というように、どんな人にも同じ態度で接する好青年・風早翔太の笑顔に女子はキュンとするようです。職場や学校で目立たない人にも必ず自分から声をかけると、女子的「永遠の憧れ像」に近づけるかもしれません。
現実では赤面してしまいそうなキザな行為が、ヒーローたちを構成する要素のようです。真似をするには勇気がいりますが、部分的に取り入れてみてはいかがでしょうか。（水谷ともゑ）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計326名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
