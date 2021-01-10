¡Ö²È°û¤ß¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ßîÀ½¤Î¿¼¤¤¹á¤ê³Ú¤·¤à¡ÈÂç¿Í¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡É
¡¡¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢ÎÁÍý¤äÁÇºà¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇßîÀ½¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖßîÀ½¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ò2·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡ßîÀ½¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ó¥Í¥¬¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ßîÀ½¤Î¿¼¤¤¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡£¥¹¥â¡¼¥¯¥Ó¥Í¥¬¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¾úÂ¤¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÈßîÀ½¤Î¹á¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¾úÂ¤¿Ý¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¸¶ÎÁ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥Ó¥Í¥¬¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹áÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤»¤ºßîÀ½¤Î¹á¤ê¤ò¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÆ´ï¤Ë»ÀÁÇµÛ¼ý¥Ü¥È¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ÀÁÇ¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´ü´ÖßîÀ½¤Î¹á¤ê¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²¼¤Î³°½Ð¼«½Í¤Ë¤è¤ê¡¢²È¤Ç°û¼ò¤¹¤ë¡Ö²È°û¤ß¡×Î¨¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢°û¼ò»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¿©Âî½Ð¸½Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î°ìÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ª¼ò¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ßîÀ½¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤ÎÍÑÅÓ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£²Á³Ê¤Ï238±ß¡£