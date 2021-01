『スター・ウォーズ』オスカー・アイザック、グラミー受賞パンクバンド グリーン・デイの前座を務めていた

映画『スター・ウォーズ』のエピソード7〜9にあたる続三部作でレジスタンスのパイロット、ポー・ダメロンを演じたオスカー・アイザックが、バンドに在籍していた時に人気パンクバンド、グリーン・デイの前座を務めていた。米Consequence of Soundが報じている。

俳優として成功する前、オスカーはマイアミ大学在籍中にThe Blinking Underdogsというスカ・バンドでギター&ボーカルを担当していた。そして、その時にパンクバンドとしては史上初のグラミー賞の最高賞「最優秀レコード賞」を獲得したグリーン・デイの前座を務めたという。

Still thinking about Oscar Isaac's ska band that opened for Green Day and The Mighty Mighty Bosstones in the late 90s. December 21, 2020