´ÉÍý¿¦¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ª¡© µð¿Í¡¦¸µÌÚ¥Ø¥Ã¥É¡¡¿ûÌî»ÄÎ±¤ËËÜ²»¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸µÌÚÂç²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬£¹Æü¡¢Âçºå¡¦ËÃæ»ÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉõ°õ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¡¢°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌµÁÐ¥¨¡¼¥¹¤¬Á°Æü£¸Æü¤Ë»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£°ÜÀÒ¤«¡¢»ÄÎ±¤«¤Ç¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸µÌÚ¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿Í¤ÎÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿ÃÒÇ·¤¬²¿¾¡¤Ç¤¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÎ±¤Ï²¿¤Ë¤â¤Þ¤µ¤ëµÈÊó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Îºò¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÇÂ¿¾¡¡Ê£±£µ¾¡¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê£±£¸£¸¡Ë¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê£·³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡Ë¤ÎÅê¼ê£³´§¤Ëµ±¤¤¤¿»³¸ý½Ó¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¡£¿ûÌî¤â¡Ä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤ò¼º¤¦»öÂÖ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊàËÜ²»á¤âÏ³¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Êºòµ¨¤Î¿ûÌî¤¬³«Ëë¤«¤é¡Ë£±£³Ï¢¾¡¤·¤ÆÃù¶â¤â£±£°°Ê¾å¡Ê£±£²¸Ä¡Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¡Ä¡£Á°¤ÎÇ¯¤Ë»³¸ý½Ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£²¿Í¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¡×
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êº¤¤ë¡Ä¡£¿ûÌî¤Îà±ÑÃÇá¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï°ÂÅÈ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£