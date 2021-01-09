NTTドコモ、KDDI/沖縄セルラー、ソフトバンク、楽天モバイルは1月8日、令和3年1月の大雪に伴う支援措置を発表しました。
NTTドコモ
NTTドコモは、対象地域（秋田県 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村）のユーザー向けに、以下の支援措置を実施します。付属品の無償提供携帯電話機購入時における特別割引の実施一部手数料の無料化故障修理代金の一部減額などケータイ補償サービスの対応ケータイデータ復旧サービスの無料化代替機賠償金の無料化受付手続きの緩和「ドコモ光」の基本料金などを無料化「ドコモ光」などに関する一部機器の無償提供「ドコモ光」の解約金の免除および基本使用料の日割り対応「ひかりTV for docomo」基本料金などの返還料金支払い期限の延長失効したdポイントの返還
支援措置内容の詳細は、NTTドコモ公式HPより確認できます。
KDDI/沖縄セルラー
KDDI、沖縄セルラーは、災害救助法が適用された地域のユーザーを対象に、以下の支援措置を実施します。
au one net （au ひかり、フレッツ光、フレッツ・ADSL）、ホームプラス電話、au HOME、 with HOME の基本料金などの減免 利用料金の支払期限の延長 一部手数料の減免 au one net（au ひかり）移転時の工事費などの割引・還元破損・紛失したau one net（au ひかり）のレンタル機器の無償交換受付手続きの緩和携帯電話修理費用の軽減 携帯電話購入時の特別割引実施 付属品の無償提供 Try UQ mobile の機器返却期間の延長ＰＣ・スマホなどのデータ復旧サービスの支援措置電気料金の基本料金減額、利用料金の支払い期限の延長携帯電話・充電器の貸し出し
支援措置内容の詳細は、KDDI公式HPより確認できます。
ソフトバンク
ソフトバンクは、災害救助法が適用された地域のユーザーを対象に、以下の支援措置を実施します。料金支払期限の延長故障・修理の減免
スマートフォン・携帯電話
料金支払期限の延長月額基本料金の減免
インターネット・固定電話
故障・修理に伴う機器交換の無償化
料金支払期限の延長料金の減免
でんき
支援措置内容の詳細は、ソフトバンク公式HPより確認できます。
楽天モバイル
楽天モバイルは、災害救助法が適用された地域のユーザーを対象に、以下の支援措置を実施します。MVNOサービスにおけるデータチャージ購入金額分を後日返金対応MVNOサービスにおけるSIMカード再発行手数料を後日返金対応受付手続きの緩和料金支払い期限の延長
支援措置内容の詳細は、楽天モバイル公式HPより確認できます。
Source:NTTドコモ,KDDI/沖縄セルラー,ソフトバンク,楽天モバイル
(kotobaya)