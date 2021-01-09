新型コロナウイルス感染拡大に伴い、日本では2度目の「緊急事態宣言」が発出され、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県に対し、1月8日〜2月7日の外出自粛が要請されました。英ロンドンでは、新型コロナウイルスとその変異種の感染拡大を防ぐため、日本よりひと足早く5日（現地時間）から3度目のロックダウンに突入。そんなイギリスの大手ニュースサイトIndependentが、「ロックダウン中にストリーミングで見たい最高の映画35選」を発表しました。

日本とイギリスでは見られる配信プラットフォームに違いがありますが、今回は日本でNetflix、Amazon Prime Video（追加料金有り含む）、Huluで見られるものに表記を付けました。日本からは、「映画.comオールタイム・ベスト」(https://eiga.com/alltime-best/）にも選出されている宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」、小津安二郎監督の「東京物語」が選ばれています。心あたたまる人間ドラマから、ワクワクさせてくれるアクションまで、見逃していた不朽の名作群をこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか？

▽「ロックダウン中にストリーミングで見たい最高の映画35選」全リスト

1.「レイダース 失われたアーク《聖櫃》」（スティーブン・スピルバーグ監督／1981／Netflix、Amazon Prime Video）

2.「千と千尋の神隠し」（宮崎駿監督／2001）

3.「カンバセーション 盗聴」（フランシス・フォード・コッポラ監督／1973）

4.「アベンジャーズ」（ジョス・ウェドン監督／2012／Amazon Prime Video）

5.「シャイニング」（スタンリー・キューブリック監督／1980／Netflix、Amazon Prime Video、Hulu）

6.「SF ボディ・スナッチャー」（フィリップ・カウフマン監督／1978）

7.「ザ・ロイヤル・テネンバウムズ」（ウェス・アンダーソン監督／2001／Amazon Prime Video）

8.「アラビアのロレンス」（デビッド・リーン監督／1962／Amazon Prime Video）

9.「自転車泥棒」（ビットリオ・デ・シーカ監督／1948／Amazon Prime Video）

10.「さらば、わが愛 覇王別姫」（チェン・カイコー監督／1993）

11.「東京物語」（小津安二郎監督／1953／Netflix、Amazon Prime Video、Hulu）

12.「深夜の告白」（ビリー・ワイルダー監督／1944／Amazon Prime Video）

13.「天国の日々」（テレンス・マリック監督／1978／Amazon Prime Video）

14.「市民ケーン」（オーソン・ウェルズ監督／1941／Amazon Prime Video）

15.「天井棧敷の人々」（マルセル・カルネ監督／1945／Amazon Prime Video）

16.「裏窓」（アルフレッド・ヒッチコック監督／1954）

17.「或る夜の出来事」（フランク・キャプラ監督／1934／Amazon Prime Video）

18.「フープ・ドリームス」（スティーブ・ジェームズ監督／1994）

19.「アパートの鍵貸します」（ビリー・ワイルダー監督／1960）

20.「パリ、テキサス」（ビム・ベンダース監督／1984）

21.「ビフォア・ミッドナイト」（リチャード・リンクレイター監督／2013）

22.「軽蔑」（ジャン＝リュック・ゴダール監督・1963）

23.「カサブランカ」（マイケル・カーティス監督／1942／Amazon Prime Video）

24.「月世界旅行」（ジョルジュ・メリエス監督／1902／Amazon Prime Video）

25.「ヒズ・ガール・フライデー」（ハワード・ホークス監督／1939／Amazon Prime Video）

26.「ミッドナイトクロス」（ブライアン・デ・パルマ監督／1981）

27.「シティ・オブ・ゴッド」（フェルナンド・メイレレス監督／2002／Amazon Prime Video）

28.「ハンナとその姉妹」（ウッディ・アレン監督／1986）

29.「赤ちゃん泥棒」（ジョエル・コーエン監督／1987）

30.「隠された記憶」（ミヒャエル・ハネケ監督／2005）

31.「キートン将軍」（バスター・キートン クライド監督、ブラックマン監督／1926／Amazon Prime Video）

32.「ババドック 暗闇の魔物」（ジェニファー・ケント監督／2014／Amazon Prime Video）

33.「恋人たちの予感」（ロブ・ライナー監督／1989／Amazon Prime Video）

34.「インサイド・ヘッド」（ピート・ドクター監督／2015／Amazon Prime Video）

35.「トゥルー・ロマンス」（トニー・スコット監督／1993）