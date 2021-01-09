3Ê¬¡¦5Ê¬¡¦10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¼ê·Ú¤Ç¥³¥¯»Ý¡ªÇ¼Æ¦¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß3Áª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥¥à¥ÁÇ¼Æ¦¡¡3Ê¬Ç¼Æ¦¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¡¡5Ê¬Ç¼Æ¦Æþ¤ê³¤ÂÝ´¬¤Ä¤¯¤Í¡¡10Ê¬
¥¢¥Ü¥«¥É¥¥à¥ÁÇ¼Æ¦
º®¤¼¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¾ÆÃñ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç²¹ÀôÍñ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢ÎäÅÛ¤Ë¤Î¤»¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë
Ç¼Æ¦¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
¥¢¥Ü¥«¥É¡¡1¡¿2¸Ä
¥¥à¥Á¡¡40g
ÀÄ¤Í¤®¡¡1ËÜ
´Ú¹ñ¤Î¤ê¡¡2¡Á3Ëç
¤´¤ÞÌý¡¡¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡¡¡Ç¼Æ¦¤ÏÅºÉÕ¤Î¤¿¤ì¤È¤«¤é¤·¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£ÀÄ¤Í¤®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¼ï¤ò¼è¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥¥à¥Á¤â1cm°Ì¤ËÀÚ¤ë¡£
¢¡¡Ç¼Æ¦¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¥¥à¥Á¡¢¤Á¤®¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¤ê¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
£¡¡À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢ÀÄ¤Í¤®¤ò»¶¤é¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä
Ç¼Æ¦Æþ¤ì¤¿¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ï¡¢¼êÁá¤¯ºî¤ì¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¡ªÇ¼Æ¦¤Ë¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¿©ºà¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Íñ±Õ¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¸ú²Ì¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë
Ç¼Æ¦¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
Íñ¡¡2¸Ä
ÀÄ¤Í¤®¡¡2¡Á3ËÜ
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
±ö¡¡¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡¡¡Ç¼Æ¦¤ÏÅºÉÕ¤Î¤¿¤ì¤È¤«¤é¤·¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£ÀÄ¤Í¤®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Ç¼Æ¦¡¢ÀÄ¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬½½Ê¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÍñ±Õ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ª¥à¥ì¥Ä¤Î·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
Ç¼Æ¦Æþ¤ê³¤ÂÝ´¬¤Ä¤¯¤Í
Ç¼Æ¦¤È¤Ò¤Æù¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³¤ÂÝ¤Ç¶´¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Æù¤ËÇ¼Æ¦¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤Î¤ê¤Ç¶´¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÀ®·¿¤â¤¤¤é¤º¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë
Ç¼Æ¦¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
ÆÚ¤Ò¤Æù¡¡100g
ÀÄ¤Í¤®¡¡1¡Á2ËÜ
ÈÄ¤Î¤ê¡¡1ËçÈ¾
ÊÒ·ªÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¤«¤é¤·¡¡Å¬ÎÌ
¾ßÌý¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡ÀÄ¤Í¤®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Ç¼Æ¦¤ÏÅºÉÕ¤Î¤¿¤ì¤È¤«¤é¤·¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
¢¡¡ÆÚ¤Ò¤Æù¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£ÊÒ·ªÊ´¡¢Ç¼Æ¦¤âÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¡¡ÈÄ¤Î¤ê¤Ï1Ëç¤ò6ÅùÊ¬¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´Éô¤Ç9Ëç¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¤¡¡¤Î¤ê¤Ë¤¿¤Í¤ò¤Î¤»¤Æ¶´¤à¡£
¥¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤¤òÆþ¤ì¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£
¦¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç¤«¤é¤·¾ßÌý¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¤«¤é¤·¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Í¤Ë¤â±öµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤«¤é¤·¾ßÌý¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¤â¼ê¤´¤í¤Ç±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÇ¼Æ¦¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£Ç¼Æ¦¤Ç°ìÇÕ¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£