¤ªÀµ·î¤ËÍ¾¤Ã¤¿Ìß¤ò²ÚÎï¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Ä¶´ÊÃ±¤ÊÏÂÉ÷¥Ô¥¶ºî¤ê¤ËÄ©Àï¡ª
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¿©Âî¤Ë¤è¤¯ÊÂ¤ÖÌß¡£Àµ·î¥à¡¼¥É¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤â¿Ô¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Ìß¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¡¢¥Ô¥¶¡¢¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¡ÄÌß¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Ìµ¸ÂÂç¤Ë¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ì»º¶È¤Î¡Ö¥â¥Á¥¹¥é¡×¤È¡Ö¥â¥Á¥±¥º¡×¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹ÊÔ½¸Éô¡¦»°±º¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ÇÌß¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤¹¡ª
¢£Ìß¤ò´ÊÃ±¡¦°ÂÁ´¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¡ª¤ª²Û»Ò¤Ë¤âÎÁÍý¤Ë¤â
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥â¥Á¥¹¥é¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ìß¤òÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¤¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢½ÁÊª¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤Î¿©¤ÙÊý¤À¤½¤¦¡£
³ÑÌß¤òµ¡³£¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¾å¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¤È¡¢1¡Á2Ð¤Û¤É¤ÎÇö¤µ¤Ë¡ªÊñÃú¤ÇÀÚ¤ë¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢Çö¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£²¿¤è¤ê¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¼¡¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£Àþ¤È¶ÊÀþ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¿Ï¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿Ìß¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢°Õ³°¤È½À¤é¤«¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñ°×ÅÙ¡£²¿ÅÙ¤â¡Ö¥à¥º¥Ã¡ª¡×¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Í¥³¤ä¥¯¥Þ¡¢À±¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥¹¥ë¥¹¥ëÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¿Ï¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç5Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢Çö¾Æ¤¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î³èÍÑ¤â¡£Æé¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Ë¥µ¥Ã¤È¤Î¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÇòºÚ¤ÈÆÚÆù¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÇòºÚ¤ËÆÚÆù¤ò¶´¤à¤È¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿Ìß¤ò°ì½ï¤Ë¶´¤ß¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é´°À®¡£ÆÚÆù¤Ë¤È¤í¤±¤¿Ìß¤¬Íí¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤È¤í¤È¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¢¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯°Â¿´¡£
¢£¡ÖÌß¥Ü¡¼¥ë¡×¤òºî¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥ì¤Ë¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢Ìß¤òºï¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯¤Ç¤¤ë¡Ö¥â¥Á¥¹¥é¡×¤ËÄ©Àï¡£
³ÑÌß¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢²¡¤·²ó¤¹¤À¤±¤Ç¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¡ª1¿Í¤Ç1¸Ä¤ÎÌß¤òºï¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÌó5Ê¬¤Û¤É¡£Æñ¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾¯¤·ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¸òÂå¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¥â¥Á¥±¥º¤Çºï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥¿¥³¾Æ¤´ï¤Ç¡ÖÌß¥Ü¡¼¥ë¡×¤òºî¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·ºï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¥¿¥³¾Æ¤´ï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ØÀ¾¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¥°¥é¥¿¥ó¤ä¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¿©´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤à¤Ù¤¯¡ÖÌß¥Ô¥¶¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ìß2¸Ä¤òºï¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÉß¤µÍ¤á¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¾Æ¤¯¤È¡¢ºÙ¤«¤¤Ìß¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Î´°À®¡ªº£²ó¤Ï¥·¥é¥¹¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢ÂçÍÕ¡¢¥È¥Þ¥È¤ò¤Î¤»¤Æ¥·¥é¥¹¥Ô¥¶¤Ë¤·¤¿¡£
¤¤¤¶¼Â¿©¡£³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤Î¥Ô¥¶¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ô¥¶¤è¤ê¤ª¤Ê¤«¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¢¤ê¡ª¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÇò¤¤À¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ËÇò¤¤¶ñºà¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¸«¤¿ÌÜ¤ÎÅÀ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Þ¤ÇÏÂ¤Î¥Ô¥¶¤À¤È»×¤¨¤Ð¥ª¡¼¥ë¥ª¥Ã¥±¡¼¡£¤È¤í¤È¤í¤Î¥Á¡¼¥º¤ÈÌß¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ç¡¢¡ÖÌß¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤ÊÊ´¤«¾ßÌý¡ª¡×¤È¤¤¤¦»°±º¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥â¥Á¥¹¥é¡×¡Ö¥â¥Á¥±¥º¡×¤È¤â¤Ë¡¢³ÑÌß¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£¤É¤Á¤é¤â¥Ñ¡¼¥Ä¤¬2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¡¢Ìß¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¿Í¤â¡¢°ì²È¤Ë°ìÂæÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥°¥Ã¥º¤À¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢»°±º¤Ï¥¿¥³¾Æ¤´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡ÖÌß¥Ü¡¼¥ë¡×¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°±º¤¢¤ä¤«(¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹ÊÔ½¸Éô)