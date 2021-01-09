ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª20Âå¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°
ËÜ¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤â¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¤ß¤ë¤È¥¥å¥ó¤È¶»¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦20Âå¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¡ÊKing & Prince¡Ë
2°Ì¡¡´ßÍ¥ÂÀ¡ÊKing & Prince¡Ë
3°Ì¡¡¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡ÊKing & Prince¡Ë
¢Í4°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1°Ì¤Ï¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¡ÊKing & Prince¡Ë¡×¡ª
ÃÇ¥È¥Ä¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏKing & Prince¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡£King & Prince¤¤Ã¤Æ¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¤Ã¤Æ¤ÎÅ·Á³¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤ÇºÂ±¦¤ÎÌÃ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¿åÉÓºÂ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿Ìî¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓºÂ±¦¤ÎÌÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ï¿åÉÓºÂ¡¢º£¤Ï¡¢°¦¡¦´¶¼Õ¡×¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡Ö´ßÍ¥ÂÀ¡ÊKing & Prince¡Ë¡×¡ª
King & Prince¤ÇÊ¿Ìî»çÍÔ¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¤Û¤É¤ÎÅ·Á³¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë´ßÍ¥ÂÀ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç°ë¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¡×¤ò¡Ö¤ª¡Á¤¤¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¡×¡¢¡Ö¿è¤À¤Í¡×¤Î¿è¤ò¡ÖÏÈ¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ìî¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÁÛÁü¤Î¤Ï¤ë¤«¼Ð¤á¾å¤ò¤¤¤¯ÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¿ô¡£¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¤Ï¡Ö¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡ÊKing & Prince¡Ë¡×¡ª
¡È¹ñÌ±ÅªÈà»á¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëKing & Prince¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¶õ¼ê¤ÇÁ´¹ñ2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï°ÊÁ°¡¢»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½÷À¤«¤é¥°¥¤¥°¥¤¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÈà¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡¢ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
King & Prince¤«¤é3Ì¾¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¤Ã¤Æ¤ÎÅ·Á³¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤¬°µÅÝÅªÆÀÉ¼¿ô¤Ç¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á37°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±ÊÀ¥Î÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿Ìî¤¬¡Ö±ã¤â¤¿¤±¤Ê¤ï¡×¤ò¡Ö±ã¤â²Æì¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿´ß¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö±ã¤â¹âÎØ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥é¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¤·¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤Èà¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤¤ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¿ô¹ç·×¡§6,134É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯10·î01Æü¡Á2020Ç¯10·î15Æü