£É£Ï£Ã½ÅÄÃ¤¬Åìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ûµ¿Åª¸«²ò¼¨¤¹¡Ö»ä¤Ï³Î¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ç£±£¹£·£¸Ç¯¤«¤é°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëºÇ¸Å»²¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É»á¡Ê£·£¸¡Ë¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëº£²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ø²ûµ¿Åª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£±Ñ£Â£Â£ÃÊüÁ÷¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥ó¥É»á¤Ï¸ÞÎØ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï³Î¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎµÞÁý¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£²·î¡¢£É£Ï£Ã´´Éô¤È¤·¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö£±Ç¯±ä´ü¡×¤ò¼çÄ¥¡£»öÂÖ¤¬½ªÂ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÃæ»ß¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¤â¸À¤¤Êü¤Á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£É£Ï£Ã¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¿¹´îÏ¯²ñÄ¹¡Ê£¸£³¡Ë¤é¤Ïà²Ð¾Ã¤·á¤ËËÛÁö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ±»á¤Î¡Ö±ä´üÈ¯¸À¡×¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Â£Â£ÃÊüÁ÷¤Ï¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÈ¯½Ð¤ÎÃæ¤Ç´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¡¢£Î£È£Ë¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤¬ºÆ±ä´ü¤«Ãæ»ß¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£