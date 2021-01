アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズ初のIMAX上映として本日8日から公開予定だった『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』が、重大な作業不備の発覚を理由に上映を一時見合わせることが、公式Twitterなどを通じて発表された。

同作は、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』のIMAX上映に向けたバージョンアップ版として制作されたもので、1月23日からIMAXで同時公開される『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に先駆けて期間限定上映される予定となっている。

上映の見合わせについて公式では「IMAX上映素材において、株式会社カラーの納品した映像、音声素材に対し、IMAX仕様への仕上げ作業をおこなった際、IMAX社作業過程において一部音声トラックの未反映による重大な作業不備が発覚したため本来あるべき作品としてお客様へご鑑賞いただくことができない事態が判明いたしました」と報告。上映の目処が立った段階で、あらためて告知をするとしている。購入済みのチケットについては払い戻し手続きが行われるといい「購入された劇場へお問い合わせをお願い致します」としている。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、テレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の魅力を、現在のデジタル映像技術を駆使してアップデートする『新劇場版』シリーズの完結編。(編集部・入倉功一)