´äÅÄ¹äÅµ¤¬ÄË´¶¤·¤¿Ç¯¤Îº¹¡Ä¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤é¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤Ë¥Ü¥ä¤Àá
¡¡¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦´äÅÄ¹äÅµ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÌ¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×¡Ê£²£¹Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤«¤Ê¤êÇ¯²¼¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÇ¯¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤Ï¸½ºß£²£´ºÐ¡£¤â¤¦£±¿Í¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤Ï£¸Æü¤¬£²£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢»£±ÆÅö»þ¤Ï£±£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡¦ÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ê£³£³¡Ë¤ÈÆ±À¤Âå¤Î´äÅÄ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È°Õ¼±¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÌµÂÌ¤Ë¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Í¤¨²á¤®¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇ¯¤Îº¹¥È¡¼¥¯¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Û¥ó¥È¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡Ö¤½¤ÎÆü¤ËÏ¢ÍíÀè¤È¤«¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¿¿·õÍ¤¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁá¡¹¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¡Ø´ä¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï´äÅÄ¤ò¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡»³ÅÄ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¿¥·¤À¤±ÍÄ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¼Ì¤ò¸«¤¿»Ê²ñ¼Ô¤¬¡ÖÇ¯Îðº¹Á´Á³´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¥¹¥´¥¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢´äÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÇ¯Îðº¹¤ò¡Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£º´Æ£Í´»Ô´ÆÆÄ¤¬¡¢´äÅÄ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤±éµ»¤ò¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤´ä¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤Û¤á¤Æ¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡£¤¢¤¨¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´äÅÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤³·¡¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×¤È¼×¤ê¡¢´äÅÄ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£