映画『銀魂 THE FINAL』の“エリザベスが神社へ!ヒット祈願”が昨年12月某日に都内で行われ、エリザベス、「週刊少年ジャンプ」メディア担当編集長・大西恒平氏、バンダイナムコピクチャーズ「銀魂 THE FINAL」企画・樋口弘光氏、バンダイナムコピクチャーズ「銀魂 THE FINAL」プロデューサー・前川貴史氏が参加。牛込総鎮守 赤城神社を訪れ、祈願する姿に密着した。

【写真】「映画の大ヒット祈願するぞ!」と意気込むエリザベス 密着の様子

本作は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える空知英秋による人気漫画『銀魂』を原作とし、15年間続いてきたアニメ『銀魂』シリーズの最後を描く映画最新作。盟友である銀時、高杉、桂がそれぞれの思いが交差する中、かつて銀さんたちを教え導いた師匠・吉田松陽の別人格・虚(うつろ)との最終決戦が描かれる。

ヒット祈願を行ったエリザベスは、桂のペットで、高スペックな能力を備える地球外生物。ごくまれにドスの効いた声を発する謎に包まれた生き物だ。キュートな姿が愛らしく、神社に向かう姿を見かけた通りすがりの保育園児たちからは「かわいい」という歓声も投げかけられていた。

この日、エリザベスは「映画の大ヒット祈願するぞ!」と意気込むと、大西氏、前川氏、樋口氏を伴って参拝。「大祓えの輪」では、エリザベスがくぐろうと踏み出すが、足が上がらず、みんなから止められる姿も見られた。その後、厳粛な空気の中、祈願が行われ、エリザベスらは笹を献上した。

祈願後には、エリザベスが「おみくじがあるぞ」と呼びかけ、全員で引くことに。大西氏は「中吉」、樋口氏は「小吉」、前川氏は「吉」。エリザベスは「大大大吉」と書かれたおみくじを掲げて見せたが、大西氏らから「それは仕込みだ!」と突っ込まれる事態に。エリザベスは「ホンモノ」だと反論し、大きな盛り上がりを見せた。

最後に、全員で絵馬を書き奉納。それぞれが本作の大ヒットを願う中、エリザベスも「大ヒット祈願!!」「300億!」の文字とともに自身の似顔絵も書き添えた。ヒット祈願を無事に終えたエリザベスは、「大ヒット間違いなし!」と自信をのぞかせた。

今回のヒット祈願の様子はYoutube「銀魂公式チャンネル」でも本日20時に公開予定だ。 映画『銀魂 THE FINAL』は2021年1月8日より全国公開。