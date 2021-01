正反対の青年同士が心を通わせていく癒し系BL『Oxygen』

切なさが人気の「Theory of Love[特別編]:スタンド・バイ・ミー」

今、タイのBLドラマが日本のみならず世界で一大ブームを巻き起こしているが、またまたホットなニュースが到着。Twitterでタイのトレンド1位を獲得するなど大人気のBL小説を「SOTUS S」の監督が実写化した『Oxygen』の日本独占配信スタートに合わせ、2021年1月14日から第1話がYoutubeで限定公開! さらに「Theory of Love[特別編]:スタンド・バイ・ミー」も日本初放送が決定した。『Oxygen』は心に傷を抱える男子×穏やかで明るい男子の、心温まる癒し系ラブロマンス。幼少期に孤児になったギ―は、物心がついた時からアルバイトで生計を立てていた。大学工学部の4年生になった彼は、様々な苦難を経験したにも関わらず、持ち前の明るさと優しい性格で周囲の心を和ませる青年に成長する。一方、音楽学部1年生のソロはこれまで何もかも簡単に手に入れてきた青年。富、名声、美貌…誰もが羨ましがる彼だが、唯一欠けているものがあった。それは笑顔だ。母親を亡くしたことで心に穴が開いた彼は笑顔を失ってしまっていた。ある日、ソロはカフェでアルバイト中のギーと出会う。閉店間際にギーが出してくれた温かいミルクとその笑顔に心を掴まれたソロは、毎晩のようにカフェに通うようになる。気が付けば二人はお互いに欠かせない存在になってゆき…。同原作者の姉妹編小説「NITOROGEN」のカップル(プー×ガウ)も本作に登場し、手の込んだ内容の脚本構成も魅力的。メインのソロ×ギーカップルはもちろん、脇を固めるカップルの相性も良く、個性的なキャラクターたちがクセになる。主題歌はソロ役の俳優ナットが歌う「My Oxygen」で、劇中でも爽やかな歌声を披露している。さらに、「Theory of Love[特別編]:スタンド・バイ・ミー」も4月に日本初放送となる。片思いの切なさや苦しさを描き、タイBLドラマ史上最も切ないと話題となった本作。タイで2020年10月に放送され、大学卒業後を舞台に主人公サード、カイたちのその後、久しぶりに集まった仲間たちとの再会を描いている。今、話題沸騰中のタイのBLドラマ。1月15日からは日本初上陸となる『You Never Eat Alone』がU-NEXT独占で見放題配信が決定している。また、『2gether』のコミカライズが奥嶋ひろまさの作画で配信開始されたり、慧の作画による『SOTUS』のコミカライズ版がWEB雑誌「電子版CIEL」にて春から開始予定になるなど、今年はタイBLがますます盛り上がること間違いない! イケメンたちのラブストーリーに萌えるタイのBLドラマに注目だ! (文:牧島史佳/ライター)【関連記事】