今月後半にDisney+で配信される前に、待望のマーベルドラマ『ワンダヴィジョン』の公式映像が初公開された。

今週火曜、エリザベス・オルセンが米トーク番組『Jimmy Kimmel Live』に出演し、9話構成となるMCUのホーム・コメディから未公開映像を独占で紹介した。

下の動画の4分24秒のところで、ドラマシリーズの初公開となる公式映像を見ることができる。

Elizabeth Olsen on @Marvel’s #WandaVision, fan theories, and an exclusive never-before-seen clip! pic.twitter.com/wktPPXOf2H