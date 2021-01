『スパイダーマン』トム・ホランド、新年の誓い"禁酒"を半日で破る 父親に暴露される

MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)でスパイダーマンを演じる英国出身のトム・ホランド。新年、禁酒をする予定だったというが、早く終わってしまったことを実の父親からTwitterで暴露されることになった。米Yahooが報じている。

トムの父親ドミニク・ホランドは、「"dry January"が恥ずかしいほど早く終わってしまった。でも外は寒いし暗いし、家はいっぱいだしね」とツイート。この"dry January"とは、特に英国、欧州で実施されている年明けの1月に飲酒を控えるという動き。ここ数年、認知度が高まってきているトレンドだ。

数日後、トムは父親の投稿をリツイートし、涙を流しながら大笑いしている絵文字とともに、「僕はちゃんとやってたよ。12時間くらいね」とコメントした。

I was doing really well.... for about 12 hours January 4, 2021