1月8日公開の映画『銀魂 THE FINAL』を含むアニメ『銀魂』の歴代オープニング・エンディングテーマ65曲が、1月6日よりSpotifyの人気プレイリスト「そうだ、映画観よう」にて特集されることが決まった。

【写真】『銀魂 THE FINAL』主題歌担当のSPYAIR&挿入歌担当のDOES

『銀魂』の歴代オープニング・エンディング楽曲は、Tommy Heavenly6、Base Ball Bear、Aqua Timez、BLUE ENCOUNT、OKAMOTO’Sなど、個性豊かなアーティストたちが手掛けてきた。

中でもSPYAIRとDOESは『銀魂』とたびたびタッグを組んでおり、作品に欠かせない存在に。『銀魂 THE FINAL』で流れるSPYAIRの主題歌「轍〜Wadachi〜」、DOESの挿入歌「道楽心情」「ブレイクダウン」の3曲も1月6日にリリースされたばかりで、本プレイリストからも聴くことができる。

完結を迎える『銀魂』について、SPYAIRは「俺らのバンドライフを大きく変えてくれた偉大な作品に出会えた事、本当に感謝しています。俺らのサムライハートはずっと万事屋と共にあります」、DOESは「これまで銀魂がきっかけで僕らのことを知ってくれて好きになってくれたアニメファンやロックファン、そして愉快なスタッフさん、声優さん、すべての銀魂ファンが喜んでくれるような曲を、恩返しできるような曲を、そう想って心血を注いで作りました」と、両者とも作品愛あふれるコメントを寄せている。

『銀魂』オープニング・エンディング楽曲は、Spotify「そうだ、映画観よう」にて1月6より特集。プレイリストは以下の通り。

■アニメ『銀魂』テレビシリーズ オープニング・エンディング楽曲

「Pray」Tommy Heavenly6/「風船ガム」キャプテンストライダム/「MR.RAINDROP」amplified/「遠い匂い」YO‐KING/「雪のツバサ」redballoon/「キャンディ・ライン」高橋瞳/「銀色の空」redballoon/「修羅」DOES/「奇跡」シュノーケル/「かさなる影」Hearts Grow/「SIGNAL」KELUN/「Speed of flow」THE RODEO CARBURETTOR/「曇天」DOES/「sanagi」POSSIBILITY/「This world is yours」プリングミン/「アナタMAGIC」monobright/「I、愛、会い」ghostnote/「輝いた」シギ/「朝ANSWER」PENGIN/「Stairway Generation」Base Ball Bear/「ウォーアイニー」高橋瞳×BEAT CRUSADERS/「Light Infection」Prague/「ワンダフルデイズ」ONE☆DRAFT/「サヨナラの空」Qwai/「風のごとく」井上ジョー/「WAVE」Vijandeux/「可能性ガール」栗山千明/「IN MY LIFE」AZU/「カートニアゴ」FLiP/「桜音」ピコ/「桃源郷エイリアン」serial TV drama/「サムライハート (Some Like It Hot!!)」SPYAIR/「バランスドール」Prague/「ジレンマ」ecosystem/「アナグラ」黒猫チェルシー/「ワンダーランド」FLiP/「仲間」Good Coming/「LET’S GO」OUTAMOYAMO/「ムーンウォーク」MONOBRIGHT/「サクラミツツキ」SPYAIR/「エクスペクト」PAGE/「DAY×DAY」BLUE ENCOUNT/「DESTINY」ねごと/「プライド革命」CHiCO with HoneyWorks/「最後までII」Aqua Timez/「Beautiful Days」OKAMOTO’S/「グロリアスデイズ」THREE LIGHTS DOWN KINGS/「KNOW KNOW KNOW」DOES/「あっちむいて」Swimy/「今日もサクラ舞う暁に」CHiCO with HoneyWorks/「We Gotta Fight」XY/「カゲロウ」ЯeaL/「SILVER」RIZE/「VS」BLUE ENCOUNT/「反抗声明」あゆみくりかまき/「花一匁」BURNOUT SYNDROMES/「I Wanna Be…」SPYAIR/「ヒカリ証明論」CHiCO with HoneyWorks/「勝手にMY SOUL」DISH//

■『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』主題歌

「バクチ・ダンサー」DOES/「僕たちの季節」DOES

■『劇場版 銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』主題歌

「現状ディストラクション」SPYAIR■『銀魂 THE FINAL』主題歌・挿入歌

「轍〜Wadachi〜」SPYAIR/「道楽心情」DOES/「ブレイクダウン」DOES