押井守総監督「ぶらどらぶ」2月14日から配信開始
押井守が原作・脚本・総監督を務める「ぶらどらぶ」が、2月14日から配信されることが決定した。
同作は、献血マニアの女子高生・絆播貢（ばんば・みつぐ／CV：佐倉綾音）が、美少女吸血鬼のマイ（CV：日高里菜）に血液をあたえるため学内に献血部を設立する全12話の学園コメディ。押井総監督のほか、監督を西村純二、音楽を川井憲次が務める。第1話特別版が公式YouTubeチャンネルで無料配信中。
ABEMA、Amazon Prime Video、Hulu、U-NEXTなどサブスクリプション（定額制）配信サイトで広く配信されるほか、レンタル配信も行われる。
■サブスクリプション（定額制）配信
ABEMA、Amazon Prime Video、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、FOD、Hulu、J:COM オンデマンド、milplus、TELASA、TSUTAYA TV、U-NEXT、あにてれ、アニメ放題、バンダイチャンネル、ひかり TV、ふらっと動画
■レンタル配信
Amazon Prime Video、DMM.com、FOD、GYAO!ストア、Google Play、HAPPY!動画、J:COM オンデマンド、milplus、music.jp、Rakuten TV、TELASA、TSUTAYA TV、VIDEX、YouTube(レンタル)、ゲオ TV、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ひかり TV、ビデオマーケット、ムービーフル Plus