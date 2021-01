装いを新たにパワーアップ！『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2がスーパー！ドラマTVに登場

元CIAの大学教授とNY市警の凸凹コンビが難事件に挑む、異色の犯罪捜査サスペンスドラマ『インスティンクト -異常犯罪捜査-』。そのシーズン2がスーパー!ドラマTVにて放送スタート。

米作家ジェームズ・パターソンの犯罪小説が原作となる本作。高い知性と話術で人を惹きつける大学教授のディラン(アラン・カミング『グッド・ワイフ』)と、刑事の相棒も持たず人を寄せつけない堅物の刑事リジー(ボヤナ・ノヴァコヴィッチ『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』)の凸凹コンビが、異常犯罪の数々に直感"インスティンクト"で挑む一話完結型の犯罪捜査ドラマ。

ハドソン川で、眠っているかのような状態で丁寧に胸元まで布で覆われている女性の死体が発見された。現場に駆けつけたリジーたちは、犯人がわざわざ時間をかけて死体を演出したのではないかと推測する。その頃、死体が発見された現場近くのビルの一室で、別の殺人事件が発生。現場に駆けつけたリジーとディランは、犯人が被害者に恨みを持っていた人物だと分析し、ハドソン川で発見された死体との関係性は一切ないと断定するが...。

シーズン2では、『ザ・ラストシップ』でダニー・グリーン大尉を演じ、2007年のマイケル・ベイ製作の『トランスフォーマー』など出演したトラヴィス・ヴァン・ウィンクルが刑事ライアン・ストックを演じる。ライアン・ストック刑事のNYPDへの仲間入りは、リジーとディランの関係性にも好影響を及ぼすことになり、前シーズンの二人には見られなかったような駆け引きも展開される。

ディラン役のアラン・カミングは、本作に出演するにあたり、「僕の髪は本来白髪なのだけど、シーズン1の頃は染めたほうがいいかも、とか色々と視聴者の反応を気にしながら進めていた。でも結局そういった心配事の全てが、逆に視聴者が気に入ってくれたポイントだった」と述べ、今シーズンのディランは白髪の短髪。前シーズンよりもサッパリして若々しく、逆に生き生きして見えるだろう。

『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2 放送情報

スーパー!ドラマTVにて(全11話)

2021年2月2日(火)22:00より放送スタート

[二カ国語版] 毎週火曜 22:00ほか

[字幕版] 毎週火曜 24:00

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2 (c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.