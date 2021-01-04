¡ÚMLB¡Û¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤Ï¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¡©¡¡¡Ö¤¤¤«¤ËÌîµå¤òÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤ë¤«¡×´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ
Ê£¿ô¤Î´ÆÆÄ¤¬¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤ÎÀ©¸Â¤ò¼çÄ¥
¡¡2020Ç¯8·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÂÐ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÀ¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤«¤é282¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó86¥á¡¼¥È¥ë¡ËÎ¥¤ì¤¿±¦Íã¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¡Ö»°ÎÝ¼ê¡×¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬ÂçÈôµå¤òÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤È¤Ê¤ë¡È¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¡É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë»ºÊª¡£¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Î·¹¸þ¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÂçÃÀ¤ËÆ°¤«¤¹¥·¥Õ¥È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤â¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á°ìÎÝ¼ê¤ÎÍÚ¤«¸åÊý¡¢³°Ìî¼Ç¾å¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤òÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î´ÆÆÄ¤«¤éµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡ÖMLB¤Ï¥·¥Õ¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¤«¡©¡¡¤¤¤«¤ËÌîµå¤òÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤ë¤«´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÌîµå¤Ï»°¿¶¤È»Íµå¤ÈËÜÎÝÂÇ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î´ÆÆÄ¤¬ÌäÂê»ë¡£¤½¤Î°ì°ø¤Ë¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤É¤¦¤»¥·¥Õ¥È¤ÎÌÖ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢»°¿¶³Ð¸ç¤Ç°ìÈ¯¤òÁÀ¤ª¤¦¡½¡½¤È¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
2008Ç¯°Ê¹ß»°¿¶Î¨¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡¢ºòµ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤¬»°¿¶
¡¡¼ÂºÝ¡¢2008Ç¯°Ê¹ß¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Î»°¿¶Î¨¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÇÀÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4Ê¬¤Î1¤¬»°¿¶¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÂÇÎ¨¤âºòµ¨¤Ï.245¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬DHÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Î1972Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÄã¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥Õ¥È¤ÎÀ©¸Â¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤â¡¢¥·¥Õ¥ÈÀ©¸Â¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê°ã¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥·¡¼¥Ë¡¼´ÆÆÄ¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥Õ¥ÈÀ©¸Â¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ÎÎ¾Â¦¤ËÆâÌî¼ê¤ò2¿Í¤º¤ÄÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆâÌî¼ê¤ò³°Ìî¼Ç¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Æ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤òÂ³¤±¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌîµå¡£¡ÖÌîµå¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë