¡Ú2021Ç¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤¤ÆüËÜ±Ç²èTOPICS¡Û¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤¢¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤â¡ª
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢2021Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!·à¾ìÈÇ¡Ù¤ä¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÊÔ¡Ù¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û2021Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ±Ç²è
º£Ç¯¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·à¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÃíÌÜºî¤Ï¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤ä¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ùetc.
º£Ç¯ºÇÂç¤ÎÃíÌÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤À¡£
2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¶ÛÇ÷¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¼ç±é¡¦º´Æ£·ò¡¢´ÆÆÄ¡¦ÂçÍ§·¼»Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤òÉÁ¤¯¡£
ºÇ½ª¾Ï¤ÏÆóÉôºî¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ÈThe Final¡É¤¬4·î23Æü¤Ë¡¢·õ¿´¤ÎËË¤Ë¹ï¤Þ¤ìÆÀ¤¿½½»ú½ý¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡ÈThe Bigining¡É¤¬6·î4Æü¤Ë¸ø³«¡£Á°ºî°Ê¾å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥É¥é¥Þ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ¤â¡È¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÉºîÉÊ¤Ï¡¢½é²Æ¸ø³«¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëµ©Âå¤Î²ø½Ã¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤²ò¼á¤È¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÀ½ºî¿Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¶õÁÛÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
´ë²è¤ÈµÓËÜ¤ò°ÃÌî½¨ÌÀ¡¢´ÆÆÄ¤òÈõ¸ý¿¿»Ì¤¬Ì³¤á¡¢ ºØÆ£¹©¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢À¾Åç½¨½Ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤ÏM78À±±À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀµµÁ¤Î»È¼Ô¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬ÃÏµå¤Î²Ê³ØÆÃÁÜÂâ¤È²ø½Ã¤Î¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤â¤½¤âº£²ó¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÏÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¤«¡©¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡ÙÆ±ÍÍ¡¢´ÑµÒ¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤ëÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¼ç±é¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë »¦¤µ¤Ê¤¤»¦¤·²°¡Ù¤ä¡¢°½Ìî¹ä¤¬µ´ºÍ¡¦»³ËÜ±ÑÉ×¤Î·æºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÄ©¤à¡Ø¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¡Ù¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤È¿¹¼·ºÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¡ß¥é¥¤¥¢¡¼¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤ä¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦A¡¦¥Ï¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÌ¾ºîSF¾®Àâ¤òÆüËÜ¤Ç±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø²Æ¤Ø¤ÎÈâ ¡½¥¥ß¤Î¤¤¤ëÌ¤Íè¤Ø¡½¡Ù¡¢ÅçËÜÍýÀ¸¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¾®Àâ¤òËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤é¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥ô¡Ù¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÎÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ -·à¾ìÈÇ-¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤âÂ³¡¹¤ÈÂÔµ¡Ãæ¡£
¤µ¤é¤ËÌ¾¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤ÎÌ¾Ãø¤òÌò½ê¹»Ê¼ç±é¤ÇÉÁ¤¯¡ØÆ½ ºÇ¸å¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡¢Æ±¤¸¤¯»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù¤Ê¤É¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¤â¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ï¡È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»þ´ü¡É¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë
ºòÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê±²¤ÇÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤Î±ä´ü¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤âÎãÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ï¡È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»þ´ü¡É¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
½Õ¤Ë¤Ï¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¥é±Ç²è¤ò¿·¤¿¤ËÉÁ¤¯¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î±§Ãè¾®ÀïÁè 2021¡Ù¤¬¡¢GW¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè24ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý¡Ù¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎËÜ³Ê(É÷)¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ææ¥á¥¡ª²Ö¤ÎÅ·¥«¥¹³Ø±à¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢6·î¤Ë¤ÏËèÇ¯Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±Ç²è´Û¤Ë½¸¤¦¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡£
ÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤¬±Ç²è´Û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Çµ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¡É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¯»ÏÁá¡¹¤Ë¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢5·î¤Ë¤ÏºòÇ¯¤«¤é¸ø³«¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ä¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬Á´À¤³¦¤ÇÅÐÏ¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È50²¯¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ¤³¦¡ÈU¡É¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¿·ºî¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡¢ÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¸¤²¦¡Ù¡¢¾å¶¶ºÚÊæ»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¼¯¤Î²¦¡Ù¤Ê¤É¤â¸ø³«Í½Äê¡£¡ØFate/Grand Order¡Ù¡Ø¸ò¶Á»íÊÓ¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó¡Ù¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Î¿·ºî¤â¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ©ºîÃæ¤À¡£
ºòÇ¯¤Ï±Ç²è´Û¤¬µÙ´Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
2021Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤ÎÆüËÜ±Ç²è¡Ê°ìÉô¡Ë
1·î22Æü ¤µ¤ó¤«¤¯Áë¤Î³°Â¦¤ÏÌë
1·î29Æü ²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿
1·î29Æü ¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ² The Family
1·î29Æü Ì¾¤âÌµ¤À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë
2·î5Æü ¼ù³¤Â¼
2·î5Æü ¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë »¦¤µ¤Ê¤¤»¦¤·²°
2·î11Æü ¤¹¤Ð¤é¤·¤À¤³¦
2·î11Æü ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô
2·î19Æü ¤¢¤Îº¢¡£
2·î19Æü ¥é¥¤¥¢¡¼¡ß¥é¥¤¥¢¡¼
2·î19Æü ²Æ¤Ø¤ÎÈâ ¡½¥¥ß¤Î¤¤¤ëÌ¤Íè¤Ø¡½
3·î5Æü ÂÀÍÛ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤
3·î12Æü ¥Ö¥ì¥¤¥Ö ¡¾·²ÀÄÀïµ¡¾
½Õ ¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Á¤â¤·¤â100¿Í¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤¬±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡Á
3·î19Æü ±üÍÍ¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤Ãí°Õ
3·î26Æü ñÙ¤·³¨¤Î²ç
4·î2Æü ¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹
4·î16Æü ¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ
4·î23Æü ¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final
5·î ¥Ò¥Î¥Þ¥ë¥½¥¦¥ë¡ÁÉñÂæÎ¢¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¡Á
5·î21Æü ¤¤¤Î¤Á¤ÎÄä¼Ö¾ì
6·î ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
6·î4Æü ¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Beginning
6·î18Æü Æ½ ºÇ¸å¤Î¥µ¥à¥é¥¤
½é²Æ ¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó
²Æ ÍÅ²øÂçÀïÁè ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º
9·î17Æü ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡¦¥Ê¥¤¥È
10·î Ç³¤¨¤è·õ
½© ¸î¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ø
½© ÁíÍý¤ÎÉ×
2021Ç¯ ¸ÉÏµ¤Î·ìII¡Ê²¾¡Ë
2021Ç¯ Åìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
2021Ç¯ ¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©
2021Ç¯ ¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼
2021Ç¯ ²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ -·à¾ìÈÇ-
1·î8Æü ·à¾ìÈÇ Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó Eternal Á°ÊÔ
1·î8Æü ¶äº² THE FINAL
1·î23Æü ¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ
3·î5Æü ±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î±§Ãè¾®ÀïÁè 2021
½Õ ·à¾ìÈÇ Fate/Grand Order -¿ÀÀ»±ßÂîÎÎ°è¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È- ¸åÊÔ Paladin; Agateram
3·î20Æü ±Ç²è¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤Ã¤É¥×¥ê¥¥å¥¢ ¤æ¤á¤Î¤Þ¤Á¤Ç¥¥å¥ó!¤Ã¤ÈGoGo!ÂçÊÑ¿È!!
4·î16Æü Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý
4·î23Æü ±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ææ¥á¥¡ª²Ö¤ÎÅ·¥«¥¹³Ø±à
5·î7Æü µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤
6·î25Æü ¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥ï¥ê¡¼¤È±À¤Î¹ñ
²Æ ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE3¡Ê²¾Âê¡Ë
²Æ Îµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±
2021Ç¯ ¸ò¶Á»íÊÓ¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó ¥Ï¥¤¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó3
2021Ç¯ ¸¤²¦
2021Ç¯ ±Ç²è¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·2(²¾)
2021Ç¯ ·à¾ìÈÇ ¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö À±¤Ê¤Ìë¤Î¥¢¥ê¥¢
2021Ç¯ ¼¯¤Î²¦