¡Ú2021Ç¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤¤ÆüËÜ±Ç²èTOPICS¡Û¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤¢¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤â¡ª

年が明け、2021年がやってきた。昨年は『鬼滅の刃』が驚異的なヒットを飛ばす一方で、『今日から俺は!!劇場版』や『コンフィデンスマンJP プリンセス編』『事故物件 恐い間取り』なども多くの観客の支持を集めた。

【画像で見る】2021年注目の日本映画

今年も数多くの日本映画、アニメーション映画が待機しており、劇場をわかせることになりそうだ。

注目作は『るろうに剣心』や『シン・ウルトラマン』etc.

今年最大の注目作は、昨年から延期になったものの、ついに公開になる『るろうに剣心 最終章』だ。

2012年にスタートした実写映画版シリーズは、アクロバティックなアクションと、激動の時代に翻弄される人々のドラマを緊迫のあるタッチで描いて大ヒットを記録。

本作では主演・佐藤健、監督・大友啓史のコンビがついにその終わりを描く。

最終章は二部作で、最後の戦いを描く“The Final”が4月23日に、剣心の頬に刻まれ得た十字傷の謎に迫る“The Bigining”が6月4日に公開。前作以上のアクションとドラマに期待したい。

そして今年、映画ファンが最も“どんな作品になるのか期待を寄せている”作品は、初夏公開の『シン・ウルトラマン』ではないだろうか。

2016年に公開された『シン・ゴジラ』は日本が世界に誇る稀代の怪獣をまったく新しい解釈とドラマで描き大ヒットしたが、本作は『シン・ゴジラ』の製作陣が参加し、歴史に残る空想特撮シリーズを新たな視点で描くという。

企画と脚本を庵野秀明、監督を樋口真嗣が務め、 斎藤工、長澤まさみ、西島秀俊らが出演する。

オリジナルの『ウルトラマン』ではM78星雲からやってきた正義の使者ウルトラマンが地球の科学特捜隊と怪獣の脅威に立ち向かう姿が描かれたが、本作のウルトラマンはどこからやってきたのか?

そもそも今回のウルトラマンは正義の味方なのか?『シン・ゴジラ』同様、観客をアッと驚かせる展開が待っている可能性は高い。

ほかにも、岡田准一主演の『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』や、綾野剛が鬼才・山本英夫の傑作コミックに挑む『ホムンクルス』、松村北斗(SixTONES)と森七菜が主演を務める『ライアー×ライアー』など人気コミックの映画化作品や、ロバート・A・ハインラインの名作SF小説を日本で映画化する『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』、島本理生の直木賞受賞小説を北川景子、中村倫也らをキャストに迎えて映画化する『ファースト・ラヴ』、木村拓哉が主演を務めて大ヒットを記録した『マスカレード・ホテル』の待望の続編『マスカレード・ナイト』、人気ドラマが放送開始から20年を経てついにスクリーンに登場する『科捜研の女 -劇場版-』など話題作も続々と待機中。

さらに名匠・山田洋次監督の最新作『キネマの神様』、司馬遼太郎の名著を役所広司主演で描く『峠 最後のサムライ』、同じく司馬遼太郎の人気小説を壮大なスケールで映画化した『燃えよ剣』など、映画館でじっくりと観たい作品も公開を予定している。

注目のアニメーション映画は“おなじみの時期”でのお披露目に

昨年はコロナ渦で多くの映画が公開の延期を余儀なくされ、定番のアニメーション映画も例年とは違う時期に公開されたが、2021年は“おなじみの時期”でのお披露目になりそうだ。

春にはあの人気ドラ映画を新たに描く『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』が、GWには世界最大のスポーツの祭典が舞台になるシリーズ第24弾『名探偵コナン 緋色の弾丸』、シリーズ初の本格(風)ミステリーになる『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』が公開され、6月には毎年多くの子どもたちが映画館に集う『それいけ!アンパンマン』の新作も登場。

定番シリーズの新作が映画館にやってくることで季節の訪れを実感する。そんな“いつもの日常”が戻ってくることを期待したい。

そして、今年は年始早々に『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開になり、5月には昨年から公開が延期になっていた『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』や、細田守監督が全世界で登録アカウント50億人を突破するインターネット世界“U”を舞台に描く新作『竜とそばかすの姫』、湯浅政明監督の最新作『犬王』、上橋菜穂子のファンタジー小説を映画化する『鹿の王』なども公開予定。『Fate/Grand Order』『交響詩篇エウレカセブン』『ソードアート・オンライン』の新作も公開に向けて制作中だ。

昨年は映画館が休館になったり、新作の公開が延期になるなど、ファンはさみしい想いをすることも多かったが、今年は大きなスクリーンで待ちに待った映画を観賞できるチャンスが増えそうだ。

2021年に公開予定の日本映画(一部)

1月22日 さんかく窓の外側は夜

1月29日 花束みたいな恋をした

1月29日 ヤクザと家族 The Family

1月29日 名も無き世界のエンドロール

2月5日 樹海村

2月5日 ザ・ファブル 殺さない殺し屋

2月11日 すばらしき世界

2月11日 ファーストラヴ

2月19日 あの頃。

2月19日 ライアー×ライアー

2月19日 夏への扉 ―キミのいる未来へ―

3月5日 太陽は動かない

3月12日 ブレイブ ‐群青戦記‐

春 バイプレイヤーズ〜もしも100人の名脇役が映画をつくったら〜

3月19日 奥様は、取り扱い注意

3月26日 騙し絵の牙

4月2日 ホムンクルス

4月16日 キネマの神様

4月23日 るろうに剣心 最終章 The Final

5月 ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜

5月21日 いのちの停車場

6月 キャラクター

6月4日 るろうに剣心 最終章 The Beginning

6月18日 峠 最後のサムライ

初夏 シン・ウルトラマン

夏 妖怪大戦争 ガーディアンズ

9月17日 マスカレード・ナイト

10月 燃えよ剣

秋 護られなかった者たちへ

秋 総理の夫

2021年 孤狼の血II(仮)

2021年 東京リベンジャーズ

2021年 きのう何食べた?

2021年 ルパンの娘

2021年 科捜研の女 -劇場版-

1月8日 劇場版 美少女戦士セーラームーン Eternal 前編

1月8日 銀魂 THE FINAL

1月23日 シン・エヴァンゲリオン劇場版

3月5日 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021

春 劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram

3月20日 映画ヒーリングっどプリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!!

4月16日 名探偵コナン 緋色の弾丸

4月23日 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園

5月7日 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

6月25日 それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国

夏 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE3(仮題)

夏 竜とそばかすの姫

2021年 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション3

2021年 犬王

2021年 映画すみっコぐらし2(仮)

2021年 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア

2021年 鹿の王