¡Ø¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¥¤¡Ù¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦ ¥ô¥¡¥ó¡¦¥Í¥¹¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¡ª
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Í¥¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÎø¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó6¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹È´·²¤Î¥²¥¤5¿ÍÁÈ"¥Õ¥¡¥Ö5"¤¬°ÍÍê¿Í¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢»×¹Í¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
¤½¤Î"¥Õ¥¡¥Ö5"¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È2020Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Jonathan Van Ness(@jvn)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
º£¤Þ¤ÇÎø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¥µ¥×¥é¥¤¥º"¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¡£2019Ç¯2·î¤Ë¡Ø¥¯¥£¥¢¡¦¥¢¥¤ in Japan!¡Ù¤Î»£±Æ¤ÇÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÎø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¸µÎø¿Í¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¡£¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ÎInstagram¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤ÎÅß¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤ÏÈà¤¬¥³¥á¥Ç¥£¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç1ÅÙ¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢"¤ª¸ß¤¤Â¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦"¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ÎÊì¿Æ¤È½ÇÊì¡¢Èà¤ÎÍ§¿Í¤â°ì½ï¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò"¥ê¥µ¡¼¥Á"¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤â¡£¼Â¤ÏºòÇ¯2·î¤ËÂè92²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤¬¥¿¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢Æó¿Í¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Æ¥ê¥¢¤È4É¤¤ÎÇ¤È¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¿·À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡õ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://www.instagram.com/jvn/¡Ë¤è¤ê