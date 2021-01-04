こちらはメディアジーン コマースチームからの記事です。

2021年1月2日9時よりスタートした｢Amazon 初売りセール｣。

人気のアイテムが日替わり・時間ごとに多数セール対象となるタイムセールでは、現在、新登場のFire TV Stickが20%オフの3980円、 1本63円のラベルレス綾鷹・24本セットなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2021年1月4日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

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新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー 3,980円（20%オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本 1,520円（セール特価：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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Fire TV Cube - 4K・HDR対応、Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー 11,980円（20%オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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Kindle フロントライト搭載 Wi-Fi 8GB ブラック 広告つき 電子書籍リーダー 6,980円（22％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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【新型】Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール 3,980円（33％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール 2,980円（40％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール 5,980円（40％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

【新登場】Echo Auto - スマホとの組み合わせで車の中でもAlexaを 3,480円（30％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini 3,180円（20％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

SwitchBot 温湿度計 デジタル スマート家電 高精度 スイス製センサー スマホで温度湿度管理 アラーム付き グラフ記録 アレクサ、Google home、HomePod、IFTTT に対応(ハブ必要) 1,580円（20％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

SwitchBot スイッチボット スマートプラグ Wi-Fi コンセント - タイマー 遠隔操作 音声コントロール Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 1,580円（20％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

TP-Link WiFi スマートプラグ 遠隔操作 直差しコンセント Echo シリーズ/Google ホーム 対応 音声コントロール サーキュレーター ハブ不要 3年保証 Tapo P105 2個セット 1,980円（16％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 6TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD6U3 12,980円（セール特価：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

Amazonベーシック 乾電池 単3形 アルカリ 20個セット 736円（5.6％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

[Amazonブランド] Umi.(ウミ) バランス ボール 55cm ばらんすぼーる アンチバースト 厚い 滑り止め 耐荷重300kg ハンドポンプ付 (レッド) 1,191円（セール特価：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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はくばく 業務用十五穀ごはん もち麦ブレンド 1000g 900円（30％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

マ・マー あえるパスタソース 6種 簡単・便利シリーズ(たらこ生風味、からし明太子生風味、たらこクリーム生風味、きのこと野沢菜、ペペロンチーニ、バジルソース) 905円（セール特価：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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【まとめ買い】 除菌ジョイ コンパクト 食器用洗剤 詰め替え 超特大 960mL × 2個 1,640円（23％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

食洗機 乾燥仕上剤 フィニッシュ リンス 250ml×2 1,220円（39％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

【まとめ買い】トイレクイックル つめかえ用 ジャンボパック 20枚 × 3個 817円（24％オフ：1月5日23時59分まで：特選タイムセール）

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Anker PowerDrive Speed 2 (Quick Charge 3.0 & Power IQ対応 39W 2ポート カーチャージャー) 【Quick Charge 3.0】iPhone / iPad / Galaxy S9, Xperia XZ3,その他Android各種 対応 1,600円（20%オフ：1月4日 20時54分まで：個数限定）

Anker PowerCore 10000 PD Redux（モバイルバッテリー 10000mAh 大容量）【PSE認証済 / Power Delivery対応 /低電流モード搭載】 iPhone ＆ Android 各種対応 3,439円（20%オフ：1月4日 21時44分まで：個数限定）

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泡盛もろみ酢 黒糖入り (720ml) 1,427円（33%オフ：1月4日 20時09分まで：個数限定）

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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｢Amazon 初売りセール｣は、2021年1月5日23時59分まで開催しています！

Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon 初売りセール