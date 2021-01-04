¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×Âè2´ü¤òÁ°¤ËÂè1´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö´×ÏÃ¡§¥Ò¥Ê¥¿¡¦¥µ¥«¥°¥Á¡×ÊüÁ÷·èÄê
¡¡1·î12Æü¤«¤éTOKYO MX¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×Âè2´ü¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î5Æü¤ËÆÃÊÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö´×ÏÃ¡§¥Ò¥Ê¥¿¡¦¥µ¥«¥°¥Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½ñÀÒÎß·×2000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÉúÀ¥»á¤¬¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àâ¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ä¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥ê¥à¥ë¡ÊCV¡§²¬ºéÈþÊÝ¡Ë¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÂ²¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£2018¡Á19Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇÂè1´ü¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥à¥ë¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤ÈËâÊª¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡È¥¸¥å¥é¡¦¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥ÈÏ¢Ë®¹ñ¡É¤òÃÛ¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Âè2´ü¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¡¢1·î¤«¤é¤ÎÂè1Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢7·î¤«¤éÂè2Éô¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö´×ÏÃ¡§¥Ò¥Ê¥¿¡¦¥µ¥«¥°¥Á¡×¤Ï¡¢À¾ÊýÀ»¶µ²ñÀ»µ³»ÎÃÄÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Ê¥¿¡¦¥µ¥«¥°¥Á¡ÊCV¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ¡Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿·ºî¥«¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÂè1´ü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£1·î5Æü¸á¸å11»þ¤«¤é¤ÎTOKYO MX¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢BS11¡¢MBS¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¤Û¤«¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¡£1·î6ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ï³ÆÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè1´ü¤Î°ìµóÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£ABEMA¤Ç¤Ï1·î3Æü¡Ê¸áÁ°10»þ¡¢¸á¸å4»þ¡Ë¤È4Æü¡Ê¸áÁ°9»þ55Ê¬¡Ë¤ËÂè1¡Á12ÏÃ¡¢1·î9Æü¡Ê¸áÁ°4»þ¡¢¸áÁ°10»þ¡¢¸á¸å4»þ¡Ë¤ËÂè13¡Á24ÏÃ¤È¡Ö´×ÏÃ¡§¥ô¥§¥ë¥É¥éÆüµ¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢1·î11Æü¡Ê¸á¸å2»þ¡Ë¤ËÁ´ÏÃ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡3·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè2´ü¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤Âè1´¬ÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¡Ê6ÏÃ¼ýÏ¿¡Ë¤ÈDVDÂè1´¬¡Ê3ÏÃ¼ýÏ¿¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö´×ÏÃ¡§¥Ò¥Ê¥¿¡¦¥µ¥«¥°¥Á¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢4·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Å¾¥¹¥éÆüµ¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤Âè1´¬ÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¡Ê6ÏÃ¼ýÏ¿¡Ë¤ÈDVD¡Ê3ÏÃ¼ýÏ¿¡Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£