½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¡¡¡Ö»ä¡×¤ò±£¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¡¡ÌÂ¤¦19ºÐ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌ´
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Î2020Ç¯4·îËö¡£½Å¶ì¤·¤¤À¤´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÂçÊª·Ý¿Í¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ö±ê¾å¡×¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¿··¿¡Ë¥³¥í¥Ê¡Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤¬½ªÂ©¤·¤¿¤éÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èþ¿Í¤µ¤ó¤¬¤ª¾î¡ÊÉ÷Â¯¾î¡Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£¡Ö½÷À¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡½¡½¡£Í¯¤µ¯¤³¤ëÈãÈ½¤Ë·Ý¿Í¤Ï¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ãÌëÌÀ¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¡¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¤ËÅêÀÐ¡©¡¡¤¦¤ï¤µ¤Î¸½¾ì¤òË¬¤Í¤¿¡ä
¡¡È¾Ç¯¤¿¤Ã¤¿¸å¤â¡Ö¤¢¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤¬°¤¤¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷À¤Ï¼ÂºÝ¡¢¡ÖÌë¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÊ¬¤À¤±¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ìë¤ËÉû¶È¤ò¤·¤Æ¡¢´Ç¸î·Ï¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤í¤¦¤«¤ÈÌÂ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Í¥ª¥ó¤¤é¤á¤¯Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤Ï´¶À÷³ÈÂç°ÊÁ°¤Û¤É¤Î³èµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¹¤òÊâ¤¯¤È¡¢Å¹¤ËµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤ä¡¢»Å»ö¤òµá¤á¤ë½÷À¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¡×¤¿¤Á¤¬¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ¯¤á¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÃËÀ·Ð±Ä¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤âµÒ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤â¶ì¤·¤¤¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÏÃ¤¹½÷¤Î»Ò¤¬²Æ¤«¤éÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
°û¿©¤ËÉÕ¤¹ç¤¤£±»þ´Ö£·£°£°£°±ß
¡¡¡Ö²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃÓÂÞ±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£12·î½é¤á¡¢ÅÔ¿´¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¥â¥â¥«¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦19ºÐ¡Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î²èÌÌ¤ò³«¤¡¢ÁÇÁá¤¯»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊDM¡Ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¡£ËÜÌ¾¤ò±£¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢°û¿©¤Ê¤É¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¶âÁ¬¤ò¤â¤é¤¦¥Ñ¥Ñ³è¤ÎÁê¼ê¤À¡£
¡¡¡ÖÅÔÆâ¤Ç¤ª¿©»ö¤Ç¤¤ëÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¸òÄÌÈñ¹þ¤ß¤Ç1»þ´Ö0¡¦7¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Ë±þ¤¸¡¢ÃÓÂÞ±Ø¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï40Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤ß¡¢ÃËÀ¤¬¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¥â¥â¥«¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ï1»þ´Ö¤Î°û¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ7000±ß¡¢¡ÖÁ°¶â¤Ç¡×¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¡×¡Ö¼ñÌ£¤Ï²¿¡×¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¡£Åú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Á°¤äÏ©Àþ¤Ê¤É¤Ë¾¯¤·¤À¤±¥¦¥½¤òº®¤¼¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤»¤º¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤ä¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¡£ÊÌ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÏÇ°¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Á¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ý¡×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤³¤Ê¤¹¤È¡¢¤°¤Ã¤¿¤êÈè¤ì¤ë¡£¼«Âð¤Î¤¢¤ëËÌ´ØÅì¤Ø¤Îµ¢Ï©¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤´¤í¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£20Ç¯½Õ¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ê¤é1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤â³Ø¹»¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¡½¡½¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¼ø¶È¤Ï¤Û¤Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¡£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤Ï¤Þ¤À2¿Í¤À¤±¡£¿·µïÃµ¤·¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤¿ÅÔÆâ¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ñÎÁ¤â¡¢¤â¤¦¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¿ôÊ¬¤ÇÆÏ¤¯¡Ö²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤ÏµÙ¶È¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾×ÆÍ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£²¿¤«¼ÂÆþ¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ÊÁ°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÉû¶È¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥Ñ³è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¿Í¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤Þ¤Í¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÊ¬¤Ç¡Ö²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£11·î¾å½Ü¤Ë¤Ï5·ï¤Î¥¢¥Ý¤òÆþ¤ì¡¢Åìµþ¤Ë3Æü´Ö¤¤¤¿¡£¡ÖGoTo¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤â³ä°Â¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÃËÀ¤Ë¼õ¤±¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÉþ¤òµÍ¤á¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¹õ¤¤Éþ¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÉþÁõ¤Ç¤â²ñÏÃ¤Ç¤â¡Ö»ä¡×¤ò±£¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë²¿¤È¤Ê¤¯¡¢·ù°´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¡×¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡¡11·î°Ê¹ß¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï7¿Í¡£¤Û¤Ü40¡Á50Âå¤Ç¡¢È¾Ê¬¶á¤¯¤¬À¸ò¾Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂç¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¶âÁ¬¤ò°ú¤´¹¤¨¤Ë¤·¤¿À¸ò¾Ä¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö°û¿©¤Î¤ß¤Î·òÁ´¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖÂç¿Í¤À¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿DM¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÆÏ¤¯¡£¥Ñ¥Ñ³è¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÅìµþ¤«¤éÌá¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Í¤ÄÌÜ¤À¡£
¡¡¥¢¥Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¿¤é¤³¤Á¤é¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦ÃËÀ¤¬¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤á¤È¤¤Þ¤¹¡×¤ÈDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»þ´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ»Ø¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤¿Å¨°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤À¤±¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ï³°¸«¤ÇÉÊÄê¤á¤·¤Æ¤«¤é²ñ¤¦¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢ÌµÀ¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£
½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¥â¥â¥«¤µ¤ó¤¬Êú¤¯Ì´
¡¡12·îÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¡¢¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¤ÎÁý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¹¤Ë¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÎDM¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¡¢¥â¥â¥«¤µ¤ó¤ÈÃÏ¸µ¶á¤¯¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¿Í¤Î¤Þ¤Ð¤é¤Ê³¹¤Ç¥â¥â¥«¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢±Ø¤«¤éÅìµþ¤ØÌá¤ëÅÅ¼Ö¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤Î·Ý¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¸½¼Â¤ò±Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ÷¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î»ëÀþ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥â¥â¥«¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Ç¶È³¦¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤Ç¤â¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¼Â¸½¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌ´¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤·¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ø¹»¤ÎÂÐÌÌ¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö»ä¡×¤ò±£¤µ¤º¤ËÅìµþ¤òÊâ¤¤¿¤¤¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¿·¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤È¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤·¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¸»ÇÏ¤Î¤¾¤ß¡Û