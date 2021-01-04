FCÅìµþ¡¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ09Ç¯°ÊÍè11Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜV¡¡¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë
¡¡¡þYBC¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¡¡FCÅìµþ2¡½1Çð¡Ê£²£°£²£±Ç¯£±·î£´Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ï4Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÅìµþ¤¬Çð¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·¡¢09Ç¯°ÊÍè11Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾16Ê¬¤ËMF¥ì¥¢¥ó¥É¥í¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò°ì¿Í¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ±¦Â¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾29Ê¬¤ËMF¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾29Ê¬¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼êDF¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤¬º¸Â¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¡£¼éÈ÷¿Ø¤âº£µ¨¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ÎÁê¼êFW¥ª¥ë¥ó¥¬¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡¢·èÄêµ¡¤Ïºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥¢¥ó¥É¥í¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¡¢¡ÖÄ¹¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¡ÊÍ¥¾¡¤ò¡Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡£²ÈÂ²¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤ÎÄ¹Ã«Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ14Ç¯¤ÎGÂçºå°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¡£FCÅìµþ¤Ç¤Ï½¢Ç¤¸å½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇºòÇ¯11·î¤«¤é±ä´ü¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¾Þ¶â7500Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£