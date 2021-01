「シンデレラ」のリリー・ジェームズと、「キャプテン・アメリカ」シリーズのセバスチャン・スタンが、女優パメラ・アンダーソンと、ロックバンド「モトリー・クルー」のトミー・リーの波乱に満ちた夫婦関係を描く米Huluのリミテッドシリーズ「Pam & Tommy(仮題)」に出演することがわかった。米Deadlineが報じている。

「Pam & Tommy(仮題)」は、1990年代のヒットドラマ「ベイウォッチ」などで知られるアンダーソンと、「モトリー・クルー」のドラマーであるリーの壮絶な夫婦生活と、タブロイド紙を騒がせた数々のスキャンダルを、8つのエピソードで描く実録ドラマ。95年、ふたりは知り合ってからわずか96時間後に結婚。そして新婚旅行中にふたりの性行為を記録したVHSテープが盗まれ、流出する。その後、アンダーソンはテープを公開したビデオ配信会社を提訴し、大規模な法廷闘争に発展する事態となった。

ジェームズがアンダーソン、スタンがリーを演じるほか、「ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋」のセス・ローゲンがテープを盗んだ男に扮する。ローゲンは、「ソーセージ・パーティー」「グッド・ボーイズ」などでタッグを組んできたエバン・ゴールドバーグとともに、プロデュースを手掛ける。スタンが出演した「アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル」のクレイグ・ギレスピーが監督を務め、「ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ」のロバート・D・シーゲルが脚本を執筆する。なお、アンダーソンとリーは本作には関与していないという。

ジェームズは今後、キャリー・マリガンと共演した「The Dig(原題)」や、ロマンティックコメディ「What's Love Got To Do With It?(原題)」などが控えている。スタンが出演したマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)のドラマシリーズ「ファルコン・アンド・ウィンター・ソルジャー」(全6話)は、3月19日にディズニーの公式動画配信サービス「Disney+」で配信開始される。