¥ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡õ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¥ëÉÁ¤¯¼ÂÏ¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
¡¡¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤¬¡¢½÷Í¥¥Ñ¥á¥é¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥â¥È¥ê¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¡×¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤òÉÁ¤¯ÊÆHulu¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPam & Tommy¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖPam & Tommy¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ù¥¤¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¡¢¡Ö¥â¥È¥ê¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¤ÎÁÔÀä¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤È¡¢¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤òÁû¤¬¤»¤¿¿ô¡¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¡¢8¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÉÁ¤¯¼ÂÏ¿¥É¥é¥Þ¡£95Ç¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«96»þ´Ö¸å¤Ë·ëº§¡£¤½¤·¤Æ¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¹Ô°Ù¤òµÏ¿¤·¤¿VHS¥Æ¡¼¥×¤¬Åð¤Þ¤ì¡¢Î®½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¥Æ¡¼¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊË¡ÄîÆ®Áè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¤¬¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ËÍ¤ÈÈà½÷¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Îø¡×¤Î¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¤¬¥Æ¡¼¥×¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤ËÊ±¤¹¤ë¡£¥í¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ê¤É¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¡¤¥È¡¼¥Ë¥ã¡¡»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥®¥ì¥¹¥Ô¡¼¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Äë¹ñ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦D¡¦¥·¡¼¥²¥ë¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥ê¡¼¤ÏËÜºî¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ïº£¸å¡¢¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ê¥¬¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖThe Dig¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ä¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡ÖWhat's Love Got To Do With It¡©¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡×¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢3·î19Æü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡×¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£