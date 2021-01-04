¤³¤ì¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹ ¡Ö¡Ý1ÅÙ¤Ç¤µ¤¨´¨¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¡×¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Á¡¼¥ºÂ¤»¤Ð¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×
ËÌ³¤Æ»¤äÆüËÜ³¤±è´ß¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤«¤é´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈºÝ´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹30ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢Ï¢Ë®¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÂçÅÔ»Ô¡¢¥Î¥ô¥©¥·¥Ó¥ë¥¹¥¯¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤ò¾å²ó¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙÂæ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://twitter.com/ASLuhn/status/1343766927710162945
¥í¥·¥¢ºß½»¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ÖºòÆü¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Î¥ô¥©¥·¥Ó¥ë¥¹¥¯¤Ç¤ÎÄ«¿©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÈÍñ¤Ï¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Twitter¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¡©
¡¦Áë¤«¤é¿å¤ò¤Þ¤¯¤È½Ö´ÖÅà·ë¤¹¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦²°Æâ¤Ç¿©»ö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤ë¤è¤Í
¡¦¥Î¥ô¥©¥·¥Ó¥ë¥¹¥¯¤Ç¤Ï12·î¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í
¡¦¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÈÍñ¤¬Ä«¿©¤À¤Ã¤Æ!?
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Á¡¼¥ºÂ¤»¤Ð¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¡¦¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é
¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤Ï·ë¹½ÉáÄÌ¤Ç¤¹
¡¦Íñ¤¬À¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¡¦¡Ý1ÅÙ¤Ç¤µ¤¨´¨¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë
¡¦ÀÝ»á¤Ç¤â²Ú»á¤Ç¤â¡Ý40ÅÙ¤ÏÆ±¤¸²¹ÅÙ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©
¢¨²èÁü¡§Twitter¤è¤ê°úÍÑ
https://twitter.com/ASLuhn/status/1343766927710162945
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)¡½¡½ ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ø¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®(GetNews)¡Ù