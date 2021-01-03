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photograph¡§Emiko Tennichi¡Êmodel¡Ë
styling¡§Kazumi Yasutake
hair ¡õ make-up¡§Hiromi Yamamoto
model¡§Hana Ataka
text¡§Megumi Imai
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