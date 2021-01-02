4TBで1万切り、しかもBUFFALO。いや、これ買わない理由なくない？

年末のPCのファイル整理で「いや、HDDたりねーわ…」って思った人も多いと思います。だって、録画用、写真保管用、スマホのバックアップ、TiimeMachine用、TV録画用。外付けHDDなんてなんぼあってもいいもんでしょ？ って思うでしょ？ そこで、これですよ。

【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付け ハードディスク 2TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD2U3 6,780円（セール価格1,200円オフ/1月5日23:59まで）

【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 3TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD3U3 7,680円（セール価格1,390円オフ/1月5日23:59まで）

【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3 8,280円（セール価格1,200円オフ/1月5日23:59まで）

【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 6TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD6U3 10,979円（セール価格2,001円オフ/1月5日23:59まで）

【Amazon.co.jp 限定】BUFFALO 外付けハードディスク 8TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD8U3 14,850円（セール価格2,061円オフ/1月5日23:59まで）

BUFFALOの外付けHDDの2TBモデルがセールで6,780円、4TBが8,280円、6TBは1万979円、8TBが1万4850円。いやーこれお買い得じゃないですか？ こんなんなんぼあってもいいもんでしょう（二度目）

え？指すポートが足りない？

BUFFALO USB ハブ PS4対応 USB3.0 バスパワー 4ポート ブラック スリム設計 BSH4U125U3BK 1,000円（セール価格180円オフ/1月5日23:59まで）

これ買えば解決。1,000円で最大4台接続できます。完璧だね！

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

Source: Amazon（1、2、3、4、5、6）